Технология спутникового интернета "в одну сторону" ушла в историю

Что такое "односторонний спутниковый интернет"? Ответ на этот вопрос дадут далеко не все установщики. По факту, после прекращения работы сервиса SpaceGate, а это произошло несколько лет назад, можно было говорить о том, что рынок одностороннего спутникового интернета исчерпал себя.

Он стал неконкурентноспособен по сравнению с технологиями ШПД, 3G и снижением цен на наземный (мобильный) интернет в целом. Постепенно прекратили свою работу в этом направлении все спутниковые интернет-операторы, которые переключились на технологию двустороннего спутникового интернета. Все, кроме одного.

Но, прежде чем подвести итоги истории данной технологии, мы вкратце напомним что она собой представляла.

Односторонний спутниковый интернет обрёл непродолжительную популярность примерно 15-10 лет назад. Посредством этой технологии пользователь мог значительно удешевить стоимость интернет-трафика и увеличить на несколько порядков скорость его получения. В то время как цена 1 Мб была в среднем 7 рублей, односторонние спутниковые операторы предлагали своим клиентам трафик по ценам в среднем в 7-10 раз дешевле. И в населённых пунктах, где можно было получить доступ в интернет на скорости, ограниченной возможностью технологии GPRS, c помощью спутниковой антенны интернет-данные принимались на скоростях, сравнимых с технологией 3G и выше.

Принцип пользования односторонним спутниковым интернетом был такой — запрос интернет-данных шёл через наземную мобильную сеть (а в более ранние времена и через обычный проводной телефон), а ответный трафик приходил через спутник на антенну потребителя. Минусы данной технологии заключались в том, что пользователь практически ничего не мог загрузить в мировую сеть и программное обеспечение было не самым совершенным, что часто приводило к тому, что настройки оборудования "слетали" и установщикам приходилось у пользователей такого сервиса периодически их восстанавливать.

Впоследствии разработчики софта выпустили усовершенствованные версии интернет-ускорителей (Globax, Slonax) для пользования односторонними спутниковыми интернет-сервисами, но когда это случилось, то их востребованность уже стала стремиться к нулю.

Это покажется странным, но буквально в прошлом году ещё продолжал работать сервис одностороннего спутникового интернета, что функционировал на спутнике "Ямал-401" в позиции 90 градусов восточной долготы. Но в конце концов провайдер LanSat прекратил приём заявок на подключение по данной технологии и сейчас на его официальном сайте от раздела по поводу одностороннего интернет-сервиса осталась только справочная информация.

На территории России официальная история одностороннего спутникового интернета началась в 2000 году (сервис "НТВ-Интернет") и теперь мы знаем, что она закончилась почти 19 лет спустя.

Односторонний спутниковый интернет в России окончательно ушёл в историю.