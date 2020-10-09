Как в РФ доставляют контент для инвалидов по слуху

Роскомнадзор дал разъяснения по вопросам, касающимся обязательной доступности контента телеканалов для людей с ограничениями по слуху, соответствующая законодательная норма вступает в силу 1 января 2020 года, именно это событие стало основной темой web-семинара, проведенный на площадке газеты "Вечерняя Москва".

Согласно норме законодательства, всем телеканалам вне зависимости от тематической направленности и других критериев следует обеспечить доступность контента для инвалидов по слуху в объеме не менее 5% от вещания в неделю.

Уточняется, что 5% рассчитываются по формуле: из общего времени вещания в неделю необходимо вычесть рекламу и прямые эфиры. От того объема, который останется после этого, вычислить 5% и адаптировать их. Уточняется, что прямой эфир адаптировать можно, но норма к этому не обязывает, поэтому 5% должно быть адаптировано кроме прямого эфира. Повтор прямого эфира можно адаптировать. Повторы одной и той же программы входят в 5%. Можно адаптировать больше 5% вещания, меньше нельзя.

Предусмотрены следующие способы адаптации:

• субтитрирование;

• скрытое субтитрирование;

• русский жестовый язык;

• бегущая строка;

• иные способы, которые следует предварительно согласовывать с организациями, представляющими интересы инвалидов по слуху. При этом если организация не ответила в течение месяца, способ считается согласованным.

Подчеркивается, что необязательно пользоваться всеми способами, можно выбрать один или два. Кроме того, представитель Роскомнадзора опровергла слух, что у телезрителя обязательно должна быть возможность скрыть адаптацию, если она ему надоедает. Уточняется, что возможность по желанию скрыть адаптацию предусмотрена вариантом "скрытые субтитры", однако в законодательстве такой нормы нет, телеканалы вправе использовать все варианты, в том числе те, которые скрыть нельзя.

При субтитрировании не допускается:

• наложение текстовых строк, используемых для адаптации контента на или под иные надписи, размещаемые в эфире программ и передач;

• использование нечитаемого шрифта, причем уточняется, что нечитаемым текст может стать из-за размера букв, их цвета (если они сливаются с фоном), количества строк и символов, скорости перемещения;

• наложение продукции регионального СМИ на текстовые строки, используемые СМИ сетевого партнера для адаптации контента.

Отмечается, что для избежания последнего случая региональные вещатели и их сетевые партнеры должны договариваться между собой самостоятельно. Роскомнадзор в этом не участвует.

К месту размещения на экране, цвету и размеру субтитров в законе нет регламентированных требований, кроме того, что текст в целом должен быть читаемым.

Подчеркивается, что введение адаптации контента не требует внесения каких-либо изменений в лицензию телеканала.

Если в лицензии вещателя несколько телеканалов, нужно адаптировать 5% от вещания каждого.

Вещание телеканалов в интернете под новую норму не подпадает, так как не является лицензируемым видом деятельности.

Отмечается, что можно адаптировать 5% контента не равномерно по всей неделе, а, например, в течение одного дня. Это не будет считаться нарушением закона. Однако отмечается, что цели доступности контента для людей с ограничениями по слуху это не вполне отвечает.

Нарушение нормы адаптации контента для инвалидов по слуху подпадает под действие части 3 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Такое нарушение влечет за собой наложение административного штрафа: для граждан - 1,5 тысяч рублей до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - от 3 тысяч рублей до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Отсрочка ответственности в законодательстве не предусмотрена.

Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым в декабре 2018 года, доступность не менее 5% объема вещания телеканалов инвалидам по слуху должна быть обеспечена с 1 января 2020 года. Нормой о доступности вещания инвалидам по слуху закон "О средствах массовой информации" был дополнен в октябре прошлого года. Вскоре его подписал президент РФ Владимир Путин.

Автором законодательной инициативы, внесенной на рассмотрение Госдумы в феврале 2018 года, выступило правительство России. Норма реализуется в рамках одной из задач конвенции Организации объединенных наций в части повышения разнообразия контента для инвалидов по слуху.