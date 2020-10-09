Медиа-ландшафт России описали в отчете

Очередной – третий – отчет «Российский медиа-ландшафт» показывает откуда россияне получают информацию о происходящем в стране и мире.

Отчет показывает ряд изменений, которые произошли с потреблением новостей за последние 10-20 лет: продолжающийся постепенный упадок телевидения, ускоряющийся рост значения интернета, социальных сетей и видеоблогов. Цель работы показать, на основе каких источников формируется картина мира российских граждан.

Предыдущие отчеты, посвященные этой теме, за 2014 и 2017 годы доступны на сайте Левада-Центра в разделе «Аналитические отчеты».

Основные выводы исследования:

(Все цифры приводятся в % от населения России старше 18 лет)

1. Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Если десять лет назад информацию по телевизору получало 94% россиян, то сегодня таких 72%. Реже всего получают новости по телевизору самые молодые: 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

2. Доверие к телевидению, как источнику новостей, в последние несколько лет колеблется вокруг 55% населения. Однако десять лет назад эта цифра была на треть выше — почти 80% населения. Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет. Кроме того, в прошлом году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические. Сегодня более половины населения считает, что то, освещение телеканалами положения дел в экономике “не соответствует действительности”.

3. Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, сегодня по-прежнему лидируют Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%). За ними с некоторым отрывом следуют НТВ (36%) и Россия-24 (31%) и РЕН-ТВ (17%). Небольшую аудиторию имеют телеканал Культура (5%) и РБК-ТВ (4%). Небольшой аудиторией обладают телеканалы как “Спас” (2%), Euronews (2%) и Дождь (1%).

4. Интернет и социальные сети, как источники новостей, по значимости сегодня опережают все остальные источники информации, кроме телевидения. За десять лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до трети населения страны. Россияне моложе 35 лет чаще узнают новости по интернету, чем по телевизору; но для старших поколений это не так. Новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще (в т.ч. 7% смотрят ежедневно), а среди самых молодых россиян до 25 лет — две трети (в т.ч. 19% смотрят ежедневно). Телеграм-каналы являются важным источником новостей примерно для 1% россиян. На протяжении нескольких лет замеров наиболее популярными источниками новостей в интернете являются Яндекс.Новости (их используют почти 40% россиян), Mail.ru Новости (15%) и Lenta.ru (10%).

5. Доверие россиян к интернет-ресурсам и социальным сетям растет. За 10 лет регулярных измерений оно выросло в три-четыре раза и сегодня колеблется вокруг 20% населения. Самые молодые россияне доверяют социальным сетям больше, чем телевидению, прежде всего потому, что телевидение они смотрят мало. Россияне старших возрастов совершенно не доверяют интернету и социальным сетям, прежде всего потому, что ими не пользуются.