Россияне проводят у ТВ половину нерабочего времени

Компания МТС опубликовала результаты исследования, в котором проанализировала пользовательские предпочтения своих российских телезрителей домашнего и спутникового ТВ.

При этом аналитика оператора в целом совпадает с другими оценками участников рынка: пользователь проводит у телевизора 3 часа 40 минут в сутки — почти половина времени, не занятого работой или сном; предпочитает фильмы и сериалы (43,2% от общего просмотра), активно потребляет детские программы и каналы (22,7%), умеренно интенсивно смотрит познавательные (12,2%) и развлекательные (11,8%) программы.

«Новость скорее в том, что зрители довольно равнодушны к спортивным, музыкальным и новостным передачам», комментирует для ОBOB.TV результаты исследования сотрудник пресс-службы МТС.

Важно отметить, что аналитика МТС демонстрирует реальные потребности, показывая реальный запрос зрителей на платное ТВ и в какой-то мере объясняет его популярность. В общедоступных каналах фильмы распределены по всему эфиру. И если зритель хочет смотреть только фильмы, то он не сможет это делать непрерывно в отличие от спутниковых и других платных сервисов. Детские каналы — вообще отдельный стимул подключения к спутниковому или кабельному ТВ: многие родители используют эти каналы как «няню», если нужно занять детей. Этим можно объяснить их высокую долю. Доля образовательных программ в общей сетке вещания мультиплексов существенно ниже тех 12%, которые обеспечивает доступ абонентов платных сетей к познавательному контенту.

Такой анализ действительно выкристаллизовывает потребности абонентов и, похоже, отражает не только то, что происходит в телесмотрении у МТС, но это также актуально для всех участников рынка в России.

На фотографии государственного российского информационного агентства ТАСС запечатлена семья россиян (снимок сделан около 2017 г.). Как мы видим, телевизор остается другом семьи в России, хотя, по некоторым данным, опубликованным российской официальной статистикой в начале этого года, уже 5% населения России вообще никогда не смотрят телевизор. Возможно, эта цифра больше.