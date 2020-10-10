Как не состоялось "Русское цифровое телевидение"

В этом материале мы вспоминаем дела давно минувших дней. То славное время становления цифрового спутникового телевидения и время надежд, что когда-нибудь появится реальный конкурент монополисту на рынке DTH-вещания, которым был в то время "НТВ-Плюс".

Сейчас это трудно представить, но абонентская плата за просмотр "Базового" пакета составляла тогда 550 рублей. За несколько десятков телеканалов при курсе доллара в 27 рублей с копейками. И мы даже не будем вспоминать, что первая абонплата за просмотр "НТВ-Плюс" была в долларах… А обратимся к проекту, который должен был стать реальным конкурентом оператору с зелёной тарелкой и высокой абонплатой.

Летом 2004 года появилась информация о начале вещания с 1 июля канала "Русский ИЛЛЮЗИОН" на спутнике LMI 75 гр.в.д. Автору этих строк удалось связаться тогда с одним из руководителей проекта Григорием Александровичем Михновымм. Он любезно согласился дать нам оперативное короткое интервью для сайта Sat-News.Ru, которым я тогда руководил.

- Григорий Александрович, говоря о новом проекте, хотелось бы вспомнить старый. "АРТ Телесеть" ушла из телеэфира окончательно?

- Окончательно и бесповоротно.

- Как сильно канал Русский ИЛЛЮЗИОН будет отличаться от канала "Киноклассика" , который присутствовал в Русском пакете?

- На канале будет присутствовать только отечественное кино и передачи на эту тему.

- Что Вы можете сказать о взаимодействии нового телеканала с кабельными и эфирными операторами?

- Канал будет распространять по подписке среди кабельных операторов, взаимодействие с эфирными станциями не предполагается.

- Русский пакет обозначен на сайте, к которому относится телеканал "Русский ИЛЛЮЗИОН". Означает ли это, что он в том или ином виде будет возрождён? Если это так, то какие каналы ещё можно ожидать?

- Русский пакет будет включать в себя еще несколько оригинальных каналов, более подробно об этом в начале сентября

- На частоте, где планирует начать вещание "Русский ИЛЛЮЗИОН" регулярно тестируются каналы Viasat. Имеет ли ваш проект к нему какое-либо отношение?

- Только добрососедское.

- Есть ли предпосылки к тому, что "Русское Цифровое Телевидение" будет успешно развиваться и не повторит судьбу своих предшественников?

- Русское цифровое телевидение будет развиваться обязательно, также как раньше развивалось телевидение цветное и т.п.

- В заключение нашего небольшого интервью очень хочется пожелать удачи Вам и Вашему проекту!"

Чем это закончилось. Г-н Михнов планировал ещё в 2005-ом году запустить платный пакет из 24 тематических каналов, с абонентской платой 4 доллара за месяц просмотра пакета. Но здесь его подвели собственные предочтения: он создал православный телеканал "Благовест", который по сути и похоронил все его планы по созданию платного пакета на этом спутнике. Кто знает - может быть что-то вроде "Триколора" было бы создано раньше появления всем известного оператора и всё на рынке российского спутникового платного телевидения сложилось бы по другому.

Но история не терпит сослагательных наклонений. Тем более, что никогда не стоит мешать бизнес и свои личные взгляды на жизнь. Ныне Григорий Александрович обретает себя в роли священника, а про то, кто создал телеканалы "Русский иллюзион" и "Иллюзион+" никто и не вспоминает. А мы в этой публикации вспомнили.