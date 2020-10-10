Как смотрят телевидение в Азербайджане

В нашем распоряжении оказалась довольно любопытная статистика подключений к приёму телепрограмм в Азербайджане.

Эта закавказская республика обладает двумя телекоммуникационными спутниками, и в ней очень хорошо развито собственное телевещание. Жители Азербайджана могут в некодированном виде просматривать программы местного телевидения в том числе и через спутник. Напомним, что практически все основные азербайджанские телеканалы транслируются с национального спутника AzerSpece-1 в открытом виде. Как это влияет на выбор вида потребления телепрограмм? Попробуем разобраться.



57% жителей республики смотрят телевидение с помощью приема сигнала открытых спутниковых телеканалов (азербайджанские, турецкие и российские вещатели);

22% выбирают просмотр только национальных телеканалов через сеть наземного цифрового телевидения;

11% являются абонентами кабельного ТВ;

4% предпочитают бесплатные (и пиратские) интернет ресурсы;

3% смотрят видеоконтент нелегально (кардшаринг НТВ+ и пиратский просмотр ОТТ-платформ);

2,5 % подписаны на спутниковые DTH платформы — российские НТВ+, Телекарта, Триколор и турецкий Digiturkı DSmartı

0,5% имеют подписку на интернет-платформы MegogoNetflixBlu TVKartina TVAmediatekaIVIPeersTVzavr и т.д.

Также стоит обратить внимание на проникновение интернета в Азербайджане на 2018 год: Охвачено 73% домохозяйств, из них 93 % на ADSL и 7% широкополосный интернет.

Вполне возможно, что с дальнейшим проникновением ШПД цифры потребления телесигнала через интернет увеличится, но до того, чтобы конкурировать со спутниковым телевещанием будет всё равно очень далеко. Тем более, что Азербайджан не планирует в обозримом будущем кодировать сигнал национальных телеканалов со спутника.