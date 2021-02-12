Сборная Казахстана обыграла Россию в матче "Kazakhstan Hockey Open"

Во втором матче на "Kazakhstan Hockey Open" в Нур-Султане сборная Казахстана сыграла против России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался за хозяевами льда, у них в составе отметился Никита Михайлис. Во второй части игры гостям удалось выровнять положение усилиями Ильи Морозова. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Михайлис оформил дубль и принес победу казахстанцам — 2:1.

Таким образом, Казахстан одержал две победы на турнире и стал его победителем.

Состав казахстанской команды выглядел следующим образом: Шутов (Крамарь); Диц-Орехов, Михайлис-Волк-Старченко; Шалапов-Блэкер, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Степанов-Данияр, Панюков-Гурков-Асетов; Писарев-Бекетаев, Савицкий-Гренц-Лихотников.

Казахстан — Россия 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

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Шайбы:

1:0 — 13:15 Михайлис (Старченко, Волк). В равенстве

1:1 — 25:10 Морозов (Шашков, Бикмуллин). В равенстве

2:1 — 52:37 Михайлис (Диц, Волк). В большинстве

Вратари: Шутов — Третьяк

Штраф: 2:10 (0:2, 2:4, 0:4).



