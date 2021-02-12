Жители Тараза почувствовали землетрясение

Ночью 12 февраля в 618 км на юго-запад от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

12 февраля 2021г. в 23:01 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 618 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

На одном из популярных instagram-пабликов тараза была опубликована запись, где жители города писали о землетрясении. Судя по комментариям под записью, жители ощутили около трех толчков.

Энергетический класс землетрясения 13.9.

Магнитуда MPV 6.7.

Координаты эпицентра 38.26° с.ш. 73.56° в.д.

Глубина 80 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет