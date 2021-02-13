Иран готовится вступить в Евразийский экономический союз

Иран проведет подготовку к вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве постоянного члена, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.

Иран начал переговоры о постоянном членстве в союзе, через две недели будут проведены подготовительные меры касательно нашего постоянного членства (в ЕАЭС), - заявил спикер меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возвратившийся в Тегеран после визита в Россию.

Ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщал, что в феврале Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведет переговоры с Ираном о создании постоянной зоны свободной торговли (ЗСТ). Соглашение о создании временной ЗСТ между ЕАЭС и Ираном было подписано в 2018 году в Астане.

В состав ЕАЭС, действующего с 1 января 2015 года, входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Киргизия. Соглашения о зонах свободной торговли подписаны с Сингапуром, Сербией и Вьетнамом.