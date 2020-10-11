Одна из самых важных телетрансляций в истории, которую пропустило ТВ СССР

Как известно, советское телевидение освещало реальность довольно в причудливой манере, замалчивая или искажая до неузнаваемости неугодные для коммунистического режима факты. Отличилось телевидение ТВ СССР и тем, что не передало одну самых важнейших (на сегодняшний момент) трансляций в истории телевидения.

Мы говорим о телетрансляции высадки человека на Луну. Всемирная служба Британской вещательной корпорации BBC на днях вспомнила об этом, опубликовав заметку, приуроченную к очередному всемирному дню телевидения (международный день, отмечается с 1996 г. по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно, 21 ноября). В заметке станция назвала ряд самых важных (на настоящий момент) трансляций в истории телевидения. И на первое место в рейтинге был поставлен телевизионный репортаж 20-21 июля 1969 г. о высадке американцев на Луну.

Британская вещательная корпорация меланхолично отметила в своей упомянутой заметке-рейтинге от 21/11/2018: «Прямой эфир с Луны тогда смотрели во всех уголках Земли, где были телевизоры (но не в Советском Союзе)».

И продолжила: «Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).

Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства — восторга, единения, страха, потрясения — через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах». Конец цитаты.

Напомним, что в ходе тогдашних трансляций Нил Армстронг, первый человек, ступая на Луну сказал свою знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Советский Союз же решил тогда сделать невозмутимую мину, показывая что, вроде как, и не принадлежит советская страна к просвещенному человечеству (возможно, так было на самом деле), и не рвется праздновать его успех.

При этом подчеркнем, что в московский телецентр в Останкино американская трансляция телерепортажа о высадке на Луне поступала. Так, одна из знаменитых дикторш советского периода некоторое время назад отвечая на вопрос, что больше всего запомнилось ей за карьеру, ответила: «это был момент, когда после работы смотрела в аппаратной телецентра техническую трансляцию высадки на Луну».

Кто бы сомневался, что дикторше из времени ее пребывания в телецентре больше всего запомнились не моменты чтения унылых и обычно лживых выпусков новостей советского Гостелерадио, а кое-что погорячее. А технической трансляцией репортаж о высадке на Луне был назван в СССР потому, что для масс советских телезрителей начальством в СССР не предназначался.

Интересно, что в отличие от СССР, в некоторых восточноевропейских соцстранах репортаж о высадке на Луне в прямом эфире передали.

В СССР же о высадке американцев на Луне передали с опозданием в полдня-день, ограничившись сухими короткими сообщениями.