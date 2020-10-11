Стас Давыдов рассказал о продвижении канала на YouTube

Какие форматы популярны в интернете, почему обзоры графических планшетов выгоднее шоу «для всех», и что связывает Виктора Цоя с белорусскими рублями: блогер и ведущий шоу «This is Хорошо» о создании, продвижении и монетизации успешного YouTube-канала.

Почему «This is Хорошо» не сработал на телевидении и как подошел к концу

Когда в 2010 году мы с друзьями решили снимать блог на YouTube, на западе набирали популярность обзоры вирусных видео. Мы сразу поняли преимущество формата: вирусные ролики в интернете бесконечны, всегда будут котики и таксы, смешно падающие в кадре. Но о монетизаци и о том, чем все это может закончится, мы ничего не знали. Постепенно появились рекламодатели, стали появляться деньги. За прошедшие годы «This is Хорошо» стал очень успешным на YouTube и получил две «Премии Рунета».



Блог «This is Хорошо»

В 2012 году «This is Хорошо» выходил даже на Первом канале, но телевидение отнимало уйму времени, мы не успевали вести блог в интернете, и от второго сезона пришлось отказаться. По большому счету, ничего кроме галочки, опыт с телевидением нам не дал: аудитории интернета и телевидения в тот момент были кардинально разными, и дополнительной узнаваемости не возникло.

Совсем недавно мы решили закрыть блог с обзорами видео «This is Хорошо»: хочется делать что-нибудь поинтереснее, посвежее. Сейчас собираем команду для новых проектов и параллельно ведем несколько блогов с меньшим числом подписчиков. Например, это «Шпротоведы», где мы с Константином Кудрявцевым дегустируем шпроты из разных стран. Но 6 млн подписчиков, которые были у нас на пике, постепенно тают. Что же, таковы правила игры.



Что «заходит» интернет-публике?

Зачем зрители вообще приходят в интернет-пространство? Телевизионный контент, по определению, сценарный и вылизанный. А блогеры снимают то, что велит сердце (в идеале). Они всегда на драйве и непосредственны. Это нравится аудитории. Главное — будьте оригинальными: любая мало-мальски уникальная идея хорошо монетизируется.

Сложно сказать, что будет в тренде на YouTube в ближайшем будущем. Хорошо работают различные «топы»: например, топ котят с зелеными глазами или топ самых смешных речей на «Оскаре». Чем проще, тем лучше: этот контент легко алгоритмируется, и людям всегда хочется в него втыкать.

До сих пор в тренде и «старые» подходы из разряда «а что, если?». Например, что будет, если разрезать объекты горячим ножом, давить их металлическим прессом или, например, наполнить восемь банок разными веществами и окунуть в них ногу. Сначала думаешь: «Что за бред?» — но все равно интересно, что же получится.



Как удержать успех

Кто-то приходит к теме блога в результате долгих поисков, кто-то — спонтанно. Как появился популярный детский канал «Мистер Макс и Мисс Кэти»? Отец двух детей, Макса и Кэти, долго думал: как запустить канал с хорошей монетизацией? Потом он «вспомнил», что у него есть дети, и стал снимать про них развлекательный блог: Макс и Кэти в парке аттракционов, они распаковывают игрушки, пекут пиццу... Это сработало: канал активно смотрят! Снимать вы можете и на телефон: любой смартфон сейчас лучше камер, на которые мы записывали первые видео.



Блог «Мистер Макс и Мисс Кэти»

Когда вы найдете свою тему, не отпускайте зрителя, придумывайте разные фишки, которые будут вызывать в подписчиках эмоции. Упомянув в одном из выпусков «This is Хорошо» Виктора Цоя, я получил в ответ бурную реакцию аудитории: нам дали понять, что Цой совсем не безразличен. После этого я стал постоянно «играться» с Цоем, вскользь его упоминая и вызывая этим в комментариях бурную активность.

К похожим «симптомам» привело и появление в кадре белорусских рублей. Мы стали баловаться, вставляя рядом шутку про Цоя и белорусские рубли — и белорусские рубли «побеждали». То есть мы нашли темы, заводившие аудиторию, и раскручивали их, чтобы делать новые видео более популярными.



Тонкости монетизации

Если на вашем канале больше десяти тысяч подписчиков, вы можете подать на партнерскую программу и начать монетизировать свой блог. Когда мы только начинали, подключить партнерскую программу в России было невозможно, поэтому мы находили посредников на западе: например, в Италии и США.

«This is хорошо» смотрели все: от бизнесменов до школьников и безработных. К сожалению, стоимость рекламы на такую усредненную аудиторию намного ниже, чем, например, у блога с обзорами графических планшетов: в случае с планшетами рекламодатели дают таргетированную рекламу, которая стоит в разы больше.

Помните, что половину той суммы, которую выплачивает вам рекламодатель, забирает YouTube. В западном мире стоимость одного просмотра от 5 до 8 раз выше, чем в русскоязычном сегменте, поэтому каналы, которые с сотней тысяч подписчиков могут спокойно существовать и даже развиваться. У нас с этим сложнее.



Как раскрутиться?

Отыщите места, где тусуется ваша аудитория: например, специализированные форумы. Узнайте этих людей поближе. Если появится бюджет на рекламу, лучше провести скромную маркетинговую кампанию среди близкой по духу аудитории, чем распылять средства на весь интернет.

Делайте совместные выпуски с другими блогерами. Да, приглашенные звезды могут вызывать разную реакцию: от положительной до резко негативной, но пользы от этого будет больше, чем вреда. По крайней мере вы увеличите число подписчиков и сделаете канал более узнаваемым.

Если вам удастся снять видео, которое посмотрит больше людей, чем у вас есть подписчиков, контент будет автоматически рекомендоваться подписчикам других каналов. Но может случиться и так, что аудитория хорошо посмотрит один из ваших роликов, а ваш канал при этом расти не будет. Это вполне объяснимо: в последнее время зрители на YouTube стали очень неохотно подписываться на новые блоги.

Как с таким бороться? Некоторые блогеры, после короткой «затравки» примерно в минуту, настоятельно просят зрителей подписаться на канал, чтобы смотреть видео дальше. Понятно, что это уловка: видео не прекратится, если ты не подпишешься, но на многих такие увещевания действуют, и канал в итоге растет. Поэтому полезно уметь общаться с аудиторией в игровой форме.