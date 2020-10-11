Константин Кочуашвили: "Я обеспечил технический запуск НТВ"

Он был одним из пионеров цифрового телевидения в России, стоял у истоков создания НТВ и возглавлял техническую дирекцию "НТВ-Плюс".

В память о Константине Кочуашвили, которого не стало в ноябре, журнал ТКТ опубликовал его интервью от 2018 года



- Как началась ваша карьера после окончания Радиолокационной академии?

- В 1956 году я вещал в Минском телецентре. А в 1957-м вернулся в Тбилиси. Министр связи Грузии написал министру связи СССР о том, что грузин два года работает в Минске, а в Тбилиси строится свой телецентр. Меня и перевели.

В 1957 году я начал работать начальником смены, а вокруг меня были люди, которые мало знакомы с телевидением. В какой-то момент меня назначили начальником телецентра, который входил в Республиканский радиоцентр. В то время начальником технического управления Гостелерадио СССР была Валентина Фоминична Железова. В один из приездов она сказала: "Я хочу собрать людей, чтобы телецентры из Министерства связи были переведены в Гостелерадио".

Первое, что я сделал, начав работать начальником телецентра, - "поломал" инструкцию. По ней, если редактор хотел сделать передачу, он должен был написать заявку, а начальник смены распределить, в какой студии будет репетиция. Если вдруг что-то там не так написано, я имел право отказать. Если вдруг во время репетиции кто-то что-то не так сделал - я имел право не принять заявку.

Как это? За что? Редактор призван, чтобы делать передачу. Хорошо он ее делает, плохо - пусть смотрят другие. Но он делает ее, он творческий человек. Я сказал, что не буду этой инструкцией пользоваться. Редактор написал заявку, какую студию хочет - такую получает. Работаешь - работай.

- Вы сделали не разрешительную систему, а фактически уведомительную.

- Да. Железова, зная все это, пригласила меня в Москву, собрала директоров и главных инженеров телецентров всего Советского Союза. Я выступил перед ними и рассказал, как я делаю и почему. И вдруг Валентина Фоминична провела голосование о переходе телецентров в Гостелерадио. Все проголосовали за.

Когда это все произошло, в Тбилиси появилась необходимость строительства телецентра, поскольку первый располагался на горе рядом с городом. Решили построить Гостелерадио Грузии. Председателем там был Карло Константинович Гардабхадзе. Началось проектирование, он меня попросил помочь.

- Вы из Москвы этим управляли?

- Нет, в Москву я еще не переехал. Как только фундамент заложили, председатель Гостелерадио предложил мне должность начальника техуправления.

Мы построили большой телецентр. Необходимо было сделать все комплексы, в том числе аппаратно-студийный блок и кинопроизводство, потому что кино снимали на 16-миллиметровую пленку, там же проявляли, монтировали, электронного монтажа еще не существовало.

Потом Железова предложила мне переехать в Москву. Я задумался: в Тбилиси я все-таки на уровне. Но все же приехал.

- А на какую должность вы переехали в Москву?

- Мне предложили стать начальником службы обеспечения программ и диспетчеризации. Работая на этой должности, я занимался именно тем, что внедрил в Тбилиси.

В конце 1974 года Россия была признана олимпийской страной, и было принято решение делать проект Олимпийского телецентра. Генрих Зигмундович Юшкявичюс, заместитель председателя Гостелерадио СССР, знал, что я построил Тбилисский телецентр и у меня огромный опыт. Он начал меня посылать на Олимпийские Игры, в том числе в Америку.

- А новая история, после Олимпийских Игр?

- Наверное, после Олимпийских Игр уже ничего особенного не происходило. Мне поручили заняться реконструкцией концертной студии телецентра. И я это сделал. Затем перешел на работу во ВНИИТР, которым руководил Сергей Никаноров.

В это время была создана компания "Видеофильм", которую возглавил Олег Уралов. Меня туда пригласили главным инженером.

Нам дали здание, которое когда-то принадлежало графине Фон Мэк в парке Сокольники. Оно было полуразрушенным, но его сохранили как памятник архитектуры. Мне пришлось его восстанавливать. Также я занимался закупкой оборудования. Первые телевизионные камеры японской фирмы Ikegami были самые хорошие, но дорогие. Я купил 14 или 15 штук, потому что "Видеофильм" снимал кино для кассетных видеомагнитофонов и это требовало высокого качества исходных материалов.

- Как вы пришли на телеканал НТВ?

- Когда я работал в "Видеофильме", началась перестройка. В этот период появились Владимир Гусинский, Игорь Малашенко и Михаил Шмушкович. С последним мы вместе летели на выставку в Лас-Вегас, и он попросил поводить его по стендам.

Прилетели в Вегас, пошли по выставке, а меня многие фирмачи знают, приветствуют. А на обратном пути Михаил мне предложил перейти к ним в компанию НТВ. Я решил согласиться.

В то время для НТВ арендовали на АСК-3 Останкинского телецентра две маленькие студии. В начале работы я перестроил один комплекс компьютерной графики в основном корпусе телецентра. Сделал там две студии, аппаратную и все переехали туда. Потом начал заниматься распространением канала.

А еще нам был выделен земельный участок для строительства собственного здания на Новомосковской улице. Для начала мы закопали как примету телевизор. Начали готовить фундамент, но все заглохло после передачи компании в "Газпром Медиа".

- Фактически, вы обеспечивали технический запуск канала?

- Совершенно верно. На НТВ я проработал достаточно долго, пока поставил его на ноги, запустил, много закупок было. И вдруг Гусинскому пришла в голову мысль создать компанию "НТВ-Плюс", спутниковое телевидение. Он предложил мне возглавить техническую часть. Спутниковая компания - опять что-то новое, я согласился. И вот я до сих пор на "НТВ-Плюс".

В начале нами было создано предприятие "Бонум", которое занималось распространением каналов и даже запуском спутников.

Было построено специальное здание в Сколково, а затем даже своя станция для передачи сигнала. Рядом построили корпус для многоканального вещания с условным доступом.

За одну из работ в период руководства компанией Евгением Яковичем нам вручили премию ТЭФИ.

- Что входит в вашу ответственность сейчас?

- Я без работы не могу. "НТВ-Плюс" была единственная компания, которая производила спортивные программы, покупала фильмы, дублировала их и передавала по спутнику. А некоторое время назад компанию разделили на "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ".

У меня было 13 генеральных директоров на "НТВ-Плюс". Я был переведен в должность советника генерального директора, а Олег Колесников назначен техническим директором. Когда разводили "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ", Олег ушел из компании.

Кочуашвили Константин Захарович (1933 - 2019)

Технический директор телекомпаний "НТВ" и "НТВ-Плюс" и до 2016 - советник генерального директора ОАО "НТВ-ПЛЮС".

Член Международного Общества инженеров кино и телевидения SMPTI. Член-корреспондент РАЭК и Международной академии информатизации.