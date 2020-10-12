Телеаудитория стремительно стареет

Генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин рассказал, каким образом координировать сразу девять национальных филиалов и почему стильный дизайн на телевидении - это очень важно.

Телевидение в 1990-е и сейчас

- Павел Петрович, вы были одним из пионеров нового российского телевидения. Как вы думаете, чем отличается телевидение в 1990-е годы, от современного?

- Отличия грандиозные. Производство собственного российского контента в 1990-е годы абсолютно умерло, на ведущих студиях страны были разбиты окна, царила полная разруха и нищета.

В 1997 году мы с единомышленником основали телекомпанию ТНТ. В то время в ней работали трое: я, мой партнер Сергей Скворцов и наша помощница. Когда мы начали работать с региональными партнерами, их нужно было увлечь чем-то интересным, чтобы они подписались на наш контент. Тогда мы и решили запустить в эфир совершенно новый для той эпохи сериал «Улицы разбитых фонарей», у которого уже был снят первый сезон.

Когда сериал увидели региональные партнеры, они пожали плечами и сказали: «Зачем это нужно? Есть же замечательные зарубежные проекты: „Богатые тоже плачут“, „Просто Мария“» и другие латиноамериканские сериалы, понятные нашему зрителю».

По той же причине мы с Сергеем уже уходили с СТС. Хозяевами и руководителями канала были американцы, которые ориентировались исключительно на американский контент: «Беверли-Хиллз, 90210», «Даллас» и «Мелроуз Плэйс». Но мы уже тогда понимали, что на зарубежном контенте наше телевидение далеко не уйдет.

В итоге оказались правы. «Улицы разбитых фонарей» и другие российские сериалы, которые вышли в конце 1990-х годов, имели колоссальный успех. Сегодня уровень российских сериалов настолько вырос, что их покупают ведущие западные платформы, такие как Netflix и Amazon Prime. Это значит, что мы - абсолютно конкурентоспособны с точки зрения международного бизнеса.

Особенности и развитие МТРК «Мир»

- Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была основана сразу после распада СССР с целью объединения русскоязычного пространства. Этой миссии вы придерживаетесь до сих пор?

- Да, конечно. Сейчас у нас девять национальных филиалов и все они активно участвуют в создании консолидированного продукта. У них хорошие производственные базы, самая сильная из них - в Беларуси, следом идет Казахстан, в остальных филиалах тоже крепкие журналистские коллективы и неплохая техника. Другие телекомпании, даже самые большие, используют для съемки в странах Содружества стрингеров, а у нас и так есть доступ к уникальным сюжетам.

- Вы стали генеральным продюсером «Мира» в 2018 году. Что изменилось за это время?

- Времени прошло еще совсем немного. Что такое полтора года с точки зрения телевизионного пространства? По сути, это один телевизионный сезон.

Но все же мы многое сделали. В первую очередь это касается «одежды» наших телеканалов: мы выбрали более стильный дизайн. Кроме того, мы значительно улучшили межпрограммное пространство. Стиль телеканала - это ведь очень важно. Первое, что видят зрители - «совок» ли перед ними или интересный телеканал, который стоит посмотреть. Поэтому дизайну стоит уделять больше внимания.

Также мы запустили большое число новых передач. Сразу отмечу, что в телевизионном бизнесе нельзя запустить десять новых программ, чтобы они все были успешными. Ни у одного телеканала в нашей стране такого никогда не было. Всегда есть путь ошибок, но главное - это выбрать правильное направление, чтобы заинтересовать зрителей по-настоящему стильными, современными программами.

- Вы планируете больше развиваться в сторону информационного или развлекательного сегмента? Помимо того, что «МИР 24» - это изначально новостной канал.

- Я не могу сказать, что мы достигли всех высот в плане информационного вещания, но оно находится на очень приличном уровне. Конечно, нам нужно работать, чтобы с этого уровня не упасть. Однако то, что мы делаем новости не хуже, чем остальные федеральные каналы - это правда.



Поэтому больший упор у нас сейчас, наверное, на развитие развлекательного сегмента. Например, это программа «Фазенда Лайф», которая долгое время выходила на «Первом канале», а потом в силу определенных причин прекратила свое существование. Я договорился с продюсерами, которых знаю лично, чтобы они снова начали делать этот проект уже для нас. «Фазенда Лайф» успела получить хорошие цифры в эфире, проект очень емкий в плане спонсорства, поэтому с ним все идет прекрасно.



Недавно мы купили права на шоу «Слабое звено», также гремевшее в одно время на «Первом канале». Мы заключили контракт с ведущей Марией Киселевой, начали съемки, премьера состоится 14 февраля в 19:15 на канале «МИР». Что особенно приятно - и «Фазенда», и «Слабое звено» имеют свою долгую интересную историю.

- Рейтингами каких новых телепередач вы особенно гордитесь?

- В первую очередь, это два новых интеллектуальных шоу: «Игра в кино» и «Всемирные игры разума». Мы поставили обе передачи в прайм-тайм. «Всемирные игры разума» были сделаны «Студией 2В», которая запускала такие проекты как «Своя игра», «Сто к одному» и «Устами младенца» и сейчас занялась производством «Слабого звена».



Качество перечисленных шоу, «Игры в кино» и «Всемирных игр разума», очень высокое, за счет этого мы подняли рейтинговую планку в прайм-тайм. Кроме того, две эти программы представляют уникальный материал, который производится специально для «МИРа».



Достаточно хорошо у нас идут и судебные программы. Например, «Приговор», где разбираются интересные дела, связанные с нашумевшими преступлениями. Подобные истории всегда интересны зрителю.

- Какие возникают сложности при запуске новых программ?

- Отдельные программы (я не буду называть их, чтобы не обижать продюсеров) не пошли. Может быть, в этом виновата попытка омолодить нашу аудиторию, не знаю.

Сейчас основная проблема на всех телеканалах в том, что аудитория стареет. Те, кому еще нет двадцати, не смотрят телевизор. А если и смотрят, то находят эти передачи в интернете, чтобы не быть привязанными к времени и устройству.

Для нас максимально важно создавать контент, который рассчитан на молодую аудиторию, но здесь есть проблема: средний возраст нашей целевой аудитории - 30-50 лет. Если мы начнем запускать молодежные программы формата MTV, то потеряем своих зрителей и не приобретем новых, которые уже «осели» в других местах.

Телевидение vs интернет

- Что вы делаете для удержания аудитории в эпоху интернета?

- Наша основная задача - это создавать «гибридный» контент, который мог бы с одинаковым успехом идти на телевизионном канале и продаваться в интернете. То есть надо обеспечить легкое перетекание зрителя с интернет-платформ на телеканалы и обратно. Это обязательный шаг, от него никуда не деться.

В связи с этим мы расширяем свое присутствие в интернете, работая с социальными сетями и популярными платформами. На YouTube-канале «МИР 24» мы выкладываем новости и передачи, которые уже были в эфире, чтобы зрители могли подхватить то, что не успели увидеть. У нас есть хорошая команда, которая всем этим занимается.



- Вы не задумывались о платном, премиальном контенте в интернете? По примеру Premier.

- Поскольку мы реалисты, то понимаем, что пока не можем создать контент такого уровня, за который могли бы просить деньги. Все-таки ТНТ в этом смысле есть, что показать. Мы к этому, конечно, стремимся, но это не близкий путь.

Новый канал

- В этом году вы запускаете телеканал «МИР Талантов» на базе «МИР PREMIUM». Расскажите про этот телеканал. Почему вы приняли решение о его запуске?

- Мы действительно решили кардинально переформатировать «МИР PREMIUM» и создать на его месте новый телеканал. Если изучить программные сетки любых телеканалов, практически везде самые зрелищные передачи связаны с проявлением у людей талантов: America’s Got Talent, «Голос», «Удивительные люди» - таких проектов много и они очень дорогостоящие.

Талантливые люди проявляют себя в совершенно разных ипостасях. Приведу в пример известный детективный сериал. Кто такой Шерлок Холмс? Невероятно талантливый сыщик, который раскрывает преступления. Мы с радостью покажем сериал про него в нашем эфире. Есть потрясающий фокусник Дэвид Копперфильд, который прошел через Великую Китайскую стену на глазах у изумленной публики. Это талант? Бесспорно. Будет ли интересно зрителям смотреть передачи с его участием? Конечно.

Но были и недорогие в запуске программы про таланты. Например, в 1990-е ТВ-6 показывали «народное» шоу «Знак качества», где люди могли проявлять себя как угодно - кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то стоял на голове. Многие над этим смеялись, но шоу при этом смотрели с большим интересом. На «МИРе Талантов» мы решили собрать воедино разные форматы, посвященные талантливым людям. Пока что мы только в самом начале процесса и только приступаем к проработке деталей.

- На чем вы будете делать основной акцент в сетке вещания?

- Мы будем ставить в эфир как российский контент, так и материалы, которые будут нам присылать наши филиалы, а также закупать зарубежные передачи. Недавно у нас была редакционная летучка и я попросил корреспондентов сообщать мне о финалистах региональных конкурсов дарований. Это надо каталогизировать, ведь такой материал прекрасно укладывается в рамки концепции телеканала «МИР Талантов».

Геополитика и развитие телеканалов

- Уже более 27 лет вы вещаете в России и странах Содружества только на русском языке. Планируется ли расширение вещания на языки бывших советских республик?

- Мы действительно вещаем только на русском языке. Вещание ведется из Москвы, остальные наши филиалы только ретранслируют материал. Но часть филиалов используют «региональные окна», в которые размещают материал на своих языках с русскими субтитрами. Например, так происходит в Казахстане для привлечения дополнительной аудитории.

- Как повлияла геополитика в последние пять лет на аудиторию и популярность телеканала?

- В Украине у нас сейчас нет вещания, но в этой стране очень активно смотрят наши передачи в YouTube. На последнем нашем совещании по интернету оказалось, что в Украине у нас третья активность по всем странам - после России и Беларуси. Причем, нас смотрят не только в восточных регионах, но и в западной Украине.

- Какие телеканалы вы рассматриваете в качестве основных конкурентов?

- У всех трех каналов по-разному. У «МИРа» безусловные конкуренты - «Домашний», «Звезда» и «Че», у «МИРа 24» - «Россия 24» и «РБК». «МИРом талантов» мы хотим привлечь новых зрителей, расширить основную аудиторию.

В Межгосударственную телерадиокомпанию «Мир» входят три телеканала: «МИР», «МИР 24» и «МИР PREMIUM», а также радио «МИР», информационный портал mir24.tv и спутниковая система «МИР-Телепорт». В этом году место телеканала «МИР PREMUIM» в эфирной сетке займет новый канал «МИР Талантов».