Интересные тесты проводит SES Astra

Никогда ранее не предоставлялась возможность наглядно сравнить качество вещания канала со спутника в разном разрешении. Нет, конечно можно сравнить чем картинка HD-канала отличается от UHD, но чтобы узнать с каким битрейтом идёт вещание требуется специальный софт, который работает только на неоператорских цифровых спутниковых ресиверах с предустановленным ПО.

Поэтому нашим постоянным читателям наверняка будет интересно узнать, что владельцы спутниковых антенн, направленных в точку 19,2 градуса восточной долготы могут на примере специального тестового вещания проверить чем UHD отличается от FullHD при трансляции одинакового содержимого.

Чешский сайт спутниковых новостей parabola.cz сообщил, что спутниковый оператор SES Astra проводит тестирование на частоте 11023 Ггц, pol. H спутника Astra 1L трёх каналов, где видеоконтент транслируется с разным разрешением картинки. Все тесты проводятся в сотрудничестве с компанией NRJ.



На указанных параметрах в настоящее время передаются три программы под названиями «Test UHD1», «Test UHD2» и «Test UHD3», которые вещают с применением кодека сжатия HEVC (H.265). Все каналы с показывают проморолик с кадрами природы и городских видов. Ролик транслируется по кругу. Цель тестирования состоит в том, чтобы проверить качество трансляций с применением HEVC с различным потоком данных.

«Test UHD1» чередуется с разрешением Ultra HD (4K) и HD. Разрешение 4K использует скорость передачи данных 24 Мбит/с, в то время как скорость передачи HD составляет 7 Мбит/с. «Test UHD2» идёт в разрешении HD (1440×1080) с битрейтом 3 Мбит/с, а на «Test UHD3» — со скоростью видео 2,5 Мбит/с.



Зрителям предоставляется уникальная возможность сравнить один и тот же HD-контент со скоростью 7, 3 и 2,5 Мбит/с в кодеке HEVC и оценить, насколько ухудшается качество видео с более низкой скоростью. Текущая информация о качестве вещания для каждого тестового канала отображается в левом нижнем углу экрана.

Проводимое тестирование также может помочь потенциальным клиентам SES (Astra) выбрать качество, необходимое для трансляции телеканала.

Подробные параметры трансляции тестового пакета: спутник Astra 1L (19,2 гр.в.д.), частота 11,023 Ггц, пол. H, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.