Перспективы развития и монетизации формата Ultra HD/4K

Что смотреть в формате 4К, с какими сложностями сталкиваются операторы связи и производители контента и каковы дальнейшие перспективы — узнали на обсуждении тенденций телевидения сверхвысокой четкости в рамках конференции World Content Market

Контент в формате Ultra HD уже не первый год является трендом медиаиндустрии. Производители оборудования вполне могут отчитаться о своих успехах. Среди производителей контента и операторов, которые его транслируют, ситуация не столь радужная — им еще предстоит разработать оптимальную модель реализации технологии 4К. В рамках World Content Market состоялось обсуждение перспектив монетизации телеканалов в формате Ultra HD / 4K производителями контента.



Что происходит на рынке 4К сейчас?

Почему рынок 4К развивается? Помните, лет 10 назад была история с планшетами: думали, что телевидение уйдет в прошлое, и все будут смотреть ТВ на планшетах. Но время показало, что смотреть видео на планшетах не всегда удобно. Частично эту инициативу подхватили производители смартфонов с большими экранами. Однако согласно данным международных исследований (например, компании Ericsson), практически половина респондентов все равно использует телевизор. Причина, по которой ТВ не выходит из употребления — удобство и привлекательность большого экрана. Есть гипотеза, что молодое поколение, которое привыкли к смартфонам, останется верно им. Мы сможем проверить ее лет через 10-15. Пока что текущая тенденция показывает, что с возрастом люди так или иначе переходят к большим экранам.

Сейчас каналов, которые показывают 4К формат (с учетом открытого доступа) — более 150. Четверть их них транслирует спорт. Второе направление — фильмы с хорошей графикой, которые не имеет смысла смотреть в плохом качестве. Третье — познавательные каналы, где сама по себе картинка представляет наибольшую ценность. Один из основных драйверов рынка 4К — это по-прежнему производители оборудования. Но несмотря на то, что телевизоров становится все больше, контента пока недостаточно.

Относительно низкая база контента и затратность на производство не в последнюю очередь связаны с необходимостью хранения отснятого материала, созданием удобной навигации по архивам. Сфера вещания не всегда успевает настолько быстро реагировать на новые технологии, тем более что производители всегда оказываются на шаг впереди.



Насколько производство контента затратно?

То, что производство контента в формате 4К значительно дороже и дольше по времени — отчасти миф. Мы провели ряд исследований для замера затрат и времени, и по полученным данным можно сказать, что по производство одного поста увеличивается на 15-20%, но не более. Единственным техническим фактором, который сдерживает производство 4К, является компьютерная графика. В этом случае необходимо учитывать разницу между 4К и HDR. В отношении последнего речь не о размере экрана, а о качестве показываемого на нем изображения, параметрах яркости и цвета. HDR уместен не только для 4К, в нем может идти и обычный формат HD.



Что мешает компаниям зарабатывать на UHD-контенте?

Основной вопрос заключается в том, что 4К наиболее выгодно смотрится на больших экранах телевизоров, которые, конечно, не все могут себе позволить. Несмотря на то, что больше 40% проданных в прошлом году телевизоров — 4К, проблемы с дальнейшим продвижением возникают в большей степени у производителей и дистрибьюторов контента — у операторов, которые пытаются найти оптимальную модель монетизации.

Если разницу между SD и HD было видно, то отличие между HD— и UHD-форматами конечному потребителю не так заметно. И очень сложно заставить его поверить, что картинка действительно лучше. Сейчас даже рассматривают 8К, и считают, что формат 4К переходной. Еще один из сдерживающих факторов — многие производители контента вынуждены понижать исходное качество съемочного материала до формата HD, поскольку он продается лучше.

Мы находимся в завершающей стадии выстраивания дистрибуции 4К-контента. Но, к сожалению, мы видим, что есть существенные проблемы в двух звеньях цепи: поставщики телевизоров и поставщики контента. Производители не всегда заинтересованы в информационной поддержке товара после того, как он успешно продан покупателю. Речь о дополнительных настройках для 4К формата, которые необходимы абоненту. Сейчас у нас включены 4 канала 4К в базовом пакете, но из общей воронки в 1,5 млн абонентов, которые могут его подключить, эти каналы видят порядка 40 тысяч .

Что касается поставщиков контента, то во многих случаях мы сталкиваемся с повышением качества от SD или HD качества до 4К. Для абонента это, конечно, не так привлекательно, как снятый изначально в формате 4К-материал. Мы верим в 4К, но контента пока недостаточно, производители не всегда оказывают необходимую техническую поддержку. Со стороны операторов столь длительное софинансирование вряд ли станет приемлемым. В случае, если транслировать будет нечего, технология станет нишей, как это было с 3D.



Каковы дальнейшие перспективы?

В настоящее время объем продаж телевизоров в России составляет примерно 5 млн в год. Вероятно, уже через 5 лет эта цифра вырастет в два раза. При этом домохозяйств насчитывается 56 млн и для того, чтобы обновить 80%, необходимо по средним подсчетам около 15 лет.

Естественно, за это время будут введены новые технологии, популярность которых тоже будет со временем возрастать. К примеру, сейчас начинают разрабатывать телевизоры с голографическими экранами. Производители оборудования понимают, что крайне сложно проконтролировать весь цикл реализации продукта, именно поэтому после продажи они отдают ведение всего остального сервиса операторам, сетям и самому абоненту. Однако количество операторов связи также растет и рост каналов в формате Ultra HD — закономерный процесс развития ТВ-вещания.

По мнению специалистов, совершенно очевидно, что 4К без HDR будет проигрывать, если производители контента не будут уделять этому внимание. Именно совокупность этих показателей в полной мере обеспечивает сверхвысокую четкость. Сложность представляет выработка единого стандарта HDR, но поскольку 4К — будущее, он как новый формат притягивает к себе новые разработки. Нет смысла вкладываться в предыдущий формат, хотя HDR можно показывать в HD-качестве.

Есть еще одна причина, почему 4К будет развиваться — ситуация среди молодых операторов, многие из которых предлагают мультиэкранный формат просмотра контента. С этой точки зрения перспективен формат вещания одновременно на мобильных и на больших экранах.

Одно из наиболее привлекательных для развития вещания в 4К направлений — система Video on Demand (видео по запросу) с ее различными типами — просмотр в интерактивном формате (через Интернет), подписки с индивидуальными условиями, «виртуальные кинозалы». Вероятно, сейчас это самый простой способ доставки контента 4К. Однако в ситуации с производством и распространением фильмов и сериалов также необходимо учитывать несколько особенностей.

С одной стороны есть уже достаточное количество компаний, которые могут транслировать 4К. С другой, фактически только 3 студии из существующих, вкладываются в производство 4К контента в значительной мере — Paramount, Sony и Warner Brothers. У Universal пока небольшое количество фильмов, снятых в 4К. Кроме того, у них действует технология уникальных водяных знаков, которые они присваивают не только продукту, но и каждому покупателю, купившему их контент. Это налагает определенные требования на платформы, ведущих трансляцию их фильмов. Далеко не все операторы могут себе это позволить. Сейчас такая технология есть только у онлайн-кинотеатра Okko, то есть они являются эксклюзивным поставщиком контента Universal в формате 4К.

«Локомотивами» в этом движении могут стать не только развлекательный жанр и событийные мероприятия (спорт, концерты), хотя они наиболее эффектно выглядят в сверхчетком разрешении. UHD уже сейчас активно используется в практических целях. Например, в видеонаблюдении с помощью него становится возможна абсолютная четкость в распознавании лиц.

Специалисты считают, что для выработки эффективной модели развития и распространения телевидения сверхвысокой четкости среди зрителей, им самим необходимо создание ассоциации 4К — системы, которая объединит всех игроков рынка и поможет стандартизировать подходы.

В Китае такой союз существует уже три года. Именно этот альянс убедил правообладателей, производителей оборудования и операторов действовать вместе. Мы начали постепенно собирать такую площадку на территории России — сначала она объединяла несколько региональных компаний, формировались отдельные группы, но постепенно круг расширяется.

Мы приглашаем операторов, производителей контента и оборудования, потому что только при таком сотрудничестве появляется возможность выработать оптимальные для всех решения. При использовании OTT-платформ мы можем быть не так зависимы от федеральных каналов. Хотя они тоже подключаются, например, Первый канал сделал OTT-трансляцию FIFA. Но не стоит ограничивать формат 4К только телесмотрением — он может транслироваться и на мобильных устройствах. Поддержание тенденции мультиэкранности очень важно.