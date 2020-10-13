Впервые американский канал купил российский комедийный сериал

Телеканал Fox запускает в производство адаптацию российского ситкома «ЧОП» канала ТНТ и продакшна Good Story Media - сериал Building Security.

Впервые американский телеканал купил права на российский комедийный сериал. До этого продукты отечественной киноиндустрии продавались в страны Европы и Азии.

Производством сериала займутся 20th Century Fox TV и Fox Entertainment.

Шоураннером Building Security выступит Стив Корен. Продюсер и сценарист работал над фильмами «Брюс Всемогущий», «Клик», «Ночь в Роксбери», «Притворись моей женой» и «Суперзвезда», сериалами «Сайнфелд», «Вице-президент» и американским шоу Saturday Night Live.

Сериал «ЧОП» выходил на канале ТНТ в 2015-2016 годах. Всего было создано два сезона. В ситкоме рассказывается о буднях сотрудников охранного предприятия «Кедр», которые работают в одном из московских бизнес-центров.