Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 млн подписчиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщает Bleacher Report, на данный момент на аккаунт 36-летнего спортсмена в Instagram подписаны 261 млн человек. В Facebook у него 148 млн подписчиков, в Twitter — 91 млн.

В конце января Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах. Во встрече за Суперкубок Италии против "Наполи" (2:0) форвард забил 760-й мяч за карьеру.

Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего с 1931 по 1955 год. На его счету было 759 голов.

С тех пор Роналду отличился еще трижды, оформив дубль в полуфинальном матче Кубка Италии с "Интером" (2:1) и поразив ворота "Ромы" (1:0) в первенстве страны. Таким образом он довел количество забитых за карьеру голов до 763.

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts ????



He’s the first person to reach that mark on social media ???? pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ