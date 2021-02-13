COVID-19 останется с человечеством надолго, считает врач

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон полагает, что COVID-19 останется с человечеством надолго, несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В частности, она призвала европейские страны не терять бдительность в отношении вируса, который, "по всей видимости, очень хорошо адаптировался к человеку" и может потребовать от экспертов со временем корректировки вакцины.

Поэтому мы должны быть готовы к тому, что он останется с нами, - заявила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 108 млн человек, 2,3 млн - скончались.