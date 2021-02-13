В ВКО мужчину ранили в подъезде. Начато расследование

В Восточном Казахстане ранили мужчину. 22-летний молодой человек проходит по делу подозреваемым, передает zakon.kz.

В конце января сотрудники взвода патрульной полиции города Риддер задержали 22-летнего парня, который был сильно взволнован. На его одежде полицейские заметили следы крови.

Как сообщает пресс-служба полиции ВКО, было установлено, что задержанный нанес ножевое ранение 33-летнему мужчине в подъезде дома. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказали помощь.

Начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Выясняются обстоятельства инцидента.