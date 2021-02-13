Найдены наскальные рисунки с загадочными фигурами

В Танзании нашли наскальные рисунки с загадочными фигурами, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", исследователи из Ягеллонского университета в Кракове (Польша) обнаружили внутри пещеры, расположенной в заповеднике Свага-Свага в центральной Танзании, изображения странных антропоморфных фигур с огромными головами животных. Всего ученые насчитали 97 рисунков, причем большинство из них очень хорошо сохранились.

О деталях открытия рассказал ведущий автор исследования Мацей Гжельчик в статье, опубликованной в журнале Antiquity. Хотя точный возраст наскальных рисунков неизвестен, исследователи предполагают, что они были сделаны несколько сотен лет назад.

Отмечается, что среди рисунков внимание специалиста привлекла одна сцена. Это изображение трех антропоморфных фигур со странными большими головами, которые, по словам Гжельчика, своей формой "напоминают наклоненный профиль головы буйвола, от которого поднимаются два рога и гибкие уши".

Недалеко от этой пещеры были найдены еще два наскальных рисунка, которые имеют большое сходство с трио, правда, меньшие по размеру. Хотя в нынешнем мировоззрении народа сандаве, который стал автором этих изображений, нет никаких символических рисунков с антропоморфизацией буйвола, параллели можно провести с некоторыми из их ритуальных аспектов.

Ученые считают, что новое исследование поможет пролить свет на загадочную сцену.

Фото: ©Cambridge University / M. Grzelczyk