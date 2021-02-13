Какая погода ожидает казахстанцев 14 февраля

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 февраля, сообщает zakon.kz.

Ложбина циклона, с центром в районе Москвы, начнет оказывать свое влияние на западные, северо-западные и северные регионы РК – пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются гололед, низовая метель. РГП "КАЗГИДРОМЕТ"

На остальной территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.

В Алматинской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Атырауской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 5°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -3°, облачно.

Прогноз погоды на 14 февраля.