В Китае хотят пробурить сверхглубокую скважину к недрам Земли

В Китае создали новую лабораторию для изучения недр Земли, сообщает zakon.kz со ссылкой на Russian.News.Cn.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов КНР, в Китае создана лаборатория, которая призвана стимулировать прогресс науки о недрах Земли и развивать технологии по разведке подземных ресурсов.

Созданная по инициативе Академии геологических наук Китая, новая лаборатория будет работать по стандартам исследовательских учреждений с международным влиянием, сосредоточиваясь на сотрудничестве с коллегами из других стран в таких сферах, как изучение строения недр планеты, разведка природных ресурсов в глубинных пластах недр Земли и сверхглубокое бурение скважин для научных исследований.

Лаборатория также нацелена на продвижение совместного использования больших данных и технического оборудования для исследования глубинных пластов недр Земли.

В недрах Земли хранится огромное количество энергии, промышленных сырьевых материалов и водных ресурсов. В ходе их разведки ученые могут столкнуться с многими вызовами, включая экстремальное давление и высокую температуру. Новая лаборатория будет работать в соответствии со стратегическими нуждами страны и на основе научных инноваций. Министерство природных ресурсов КНР