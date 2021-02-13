Ситуация с правами человека в Казахстане: немецкий депутат прокомментировал резолюцию Европарламента

Депутат Европарламента из Германии Максимилиан Кра высказался о резолюции Европейского Парламента по Казахстану, принятой 11 февраля 2021 года, сообщает zakon.kz.

11 февраля Европарламент рассмотрел и принял резолюцию, признающую Казахстан нарушителем прав человека. За принятие документа проголосовали 598 из 693 евродепутатов, против высказались 43, еще 52 депутата воздержались.

Европарламент пришел к выводу, что казахстанское правительство "ненадлежащим образом использовало ограничения во время пандемии коронавирусной инфекции как повод для усиления политических репрессий".

В документе упоминаются оппозиционные движения "Көше партиясы" и "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), запрещенные в Казахстане.

Казахстан – успешное образцовое государство Центральной Азии. Это страна, которая демонстрирует наилучшие экономические показатели, в которой наивысший уровень свобод, и которая вступила в современную эпоху. Да, есть над чем поработать, но эта страна не заслуживает того, чтобы ее поучали, и, прежде всего, чтобы ее пытались проучить из-за лоббистской деятельности г-на Аблязова, который собственноручно провел в стенах Европарламента длинный список мероприятий, - заявил депутат.

В своей речи он заявил о необходимости сконцентрироваться на том, что на самом деле представляет из себя Казахстан, вместо того, чтобы верить тому, каким его желает выставить осужденный преступник.

"Самое плохое мировоззрение у тех, кто никогда не видел мир", говорил когда-то Гумбольдт. Вы больше верите осужденному убийце и мошеннику, вместо того, чтобы верить данным, фактам и реальности. К сожалению, это присуще, имеющему здесь место империализму прав человека и империализму ценностей. Это постыдно и нужно извиниться за то, что это в последнее время становится европейской политикой, - подытожил политик.

В свою очередь, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил на вопросы МИА "Казинформ" о резолюции Европейского Парламента по Казахстану.

По словам Айбека Смадиярова, эта резолюция содержит "предвзятую", тенденциозную и необъективную критику ситуации с правами человека в Республике Казахстан.

По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов. пресс-секретарь МИД РК Айбек Смадияров

Он также подчеркнул, что Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека.