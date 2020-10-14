Армения ограничила вещание российских телеканалов

Исходя из сообщения информационного агентства “Интерфакс” стало известно, что в самое ближайшее время национальный цифровой телеэфир Армении будет очищен от российских телеканалов. Изменения коснутся в том числе и цифрового спутникового мультиплекса, который доставляет телесигнал до регионов армянской республики, т.к. в нём тоже присутствует российское телевидение.



Пресс-служба Президента Армении сообщила, что глава государства Армен Саркисян подписал закон “Об аудиовизуальных медиа”. В ходе его реализации общественный бесплатный цифровой эфир должен быть освобождён от присутствия иностранных телеканалов. В армянской республике эфирное цифровое телевидение Еревана и остальных регионов отличается. Если на столицу транслируются 18 телеканалов, среди которых есть, помимо трёх российских телеканалов и американский информационный канал “CNN”, то в регионах жителям доступны только 9. В региональном мультиплексе присутствует российский телеканал “РТР-Планета”, являющийся международной версией основного российского государственного телеканала “Россия-1”.

Спутниковый пакет, предназначенный для ретрансляции в регионах Армении транслируется на спутнике Intelsat-33 в позиции 60 градусов восточной долготы на частоте 11498 Ггц (поляризация горизонтальная, SR 7270 FEC 9/10, DVB-S2/MPEG-4, кодировка BISS). Несмотря на то, что пакет телеканалов закрыт кодировкой, он после нехитрых манипуляций доступен для просмотра на любом спутниковом ресивере, который поддерживает приём телеканалов в указанной системе условного доступа (СУД). После реализации нового Закона “Об аудиовизуальных медиа” канал “РТР-Планета” должен из данного пакета уйти.

Но один телеканал, который имеет российскую “прописку” должен остаться в составе цифрового пакета, который транслируется в Ереване – это телеканал “Мир”, который де-юре представляет Содружество Независимых Государств (СНГ) и транслируется также в российском втором российском эфирном мультиплексе и в некоторых странах СНГ в составе местных мультиплексов.

Кроме “РТР-Планеты” из армянского бесплатного телеэфира должны быть исключены международная версия “Первого канала” и канал “Россия-К” (“Культура”). Справедливости ради надо отметить, что американский информационный телеканал “CNN” тоже должен покинуть эфирное телевидение Армении.

Исключение российских телеканалов из общественного телеэфира в данной закавказской республике уже вызвало отклик в Российской Федерации. Например, Союз Журналистов России выразил свою обеспокоенность по этому поводу. Впрочем, исключённые из общественного телеэфира российские каналы могут продолжать вещание в составе пакета каналов кабельного телевидения. Здесь их вещанию пока ничего не грозит.