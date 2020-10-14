Четверть телеканалов Eutelsat вещают в HD

По состоянию на конец июня 2020 года общее количество каналов, транслируемых спутниками Eutelsat, составило 6788 единиц, что на 4,3% меньше чем за отчётный период в прошлом году. Уровень проникновения HD-вещания продолжает расти и его доля составила 24,7% по сравнению с 21,9 % годом ранее. В конце первого полугодия Eutelsat транслировал 1679 HD-каналов. За прошедший год прирост составил +8,3 процента.

Количество рабочих транспондеров Eutelsat по состоянию на 30 июня 2020 года составляло 1376 единиц, что на 11 единиц меньше, чем годом ранее. Это связано, с одной стороны, с уменьшением пропускной способности на позиции 5 градусов западной долготы после перевода услуг со спутника Eutelsat 5 West A на Eutelsat 5 West B в январе 2020 года, а с другой стороны, с новой пропускной способностью, предоставляемой спутником Eutelsat 7C в январе 2020 года.

Несмотря на сокращение числа рабочих транспондеров, количество используемых транспондеров составило 960 и не изменилось за год. В результате заполняемость составила 69,7%. по сравнению с 69,2 процента годом ранее.

Выручка Eutelsat от вещания за 12 месяцев, в отчётном периоде на 30 июня 2020 года, снизилась на 1,2 процента до 785 миллионов евро. Это произошло из-за значительно более низких доходов от вещателей на 36 градусе восточной долготы (используется, в основном Россией) и 7 градусов восточной долготы (прекращение действия контракта на вещание в странах Африки к югу от Сахары). Выручка Eutelsat от вещания во втором квартале 2020 года составила 196 миллионов евро, что на 1,5% меньше. в годовом исчислении и на 1,4 процента в квартальном.

Eutelsat оставляет неизменными свои планы по запуску спутников Eutelsat Hot Bird 13F и Eutelsat Hot Bird 13G на орбитальную позицию 13 градусов восточной долготы во второй половине 2021 года. С другой стороны, запуск спутника Eutelsat Quantum перенесён с третьего на четвёртый квартал текущего года.