ТНТ: как воспитать из зрителя животное

Замечательную новость опубликовал сайт Rapid TV. На момент написания данной заметки она висит там как главная информация дня. И немудрено – телеканал “ТНТ” приобрёл лицензию на показ одного из самых обезбашенных шоу в мировом телевидении – Big In Japan.

Не буду вдаваться в подробности сделки, но видимо создатели этого российского федерального телеканала, живущего вроде бы за счёт “Газпрома”, но получающего тем не менее деньги из федерального бюджета, решили что шутками о членах публику больше не удивить и пошли дальше.

Кстати, о членах. В кои-то веки намедни включили семьёй телеканал “ТНТ”. Через полчаса жена попросила найти что-нибудь более приличное и адекватное, хотя она младше меня и ещё подходит под категорию “молодой семьи”. Потому что в эфире этого федерального телеканала все были озабочены сексом и членами. Других тем для обсуждения и внимания на этом федеральном канале о членах не было. Не знаю как в дневном эфире, но сложилось такое впечатление что после 22.00 время отдаётся людям с проблемами с сексуальной ориентацией и травмированными членами. Разумеется, для полного самоудовлетворения участники многочисленных псевдоюмористических шоу позволяют себе ещё и материться со сцены, но проклятый Роскомнадзор ещё не дремлет и монтажёрам членотравматических молодёжно-развлекательных передач на “ТНТ” приходится матершину запикивать…

Но этого создателям телеканала “ТНТ” кажется мало. И они решили купить лицензию на телешоу, по сравнению с которым “Дом-2” – это милое состязание аквариумных рыбок. Вот в чём предстоит участвовать российским участникам Big in Japan:

Возможно кого-то это вряд ли может удивить, но нет никакого сомнения что рано или поздно (в случае получения весомых зрительских рейтингов) на канале “ТНТ” одухотворятся успехом и продолжат внедрять японские телешоу на наших голубых, простите, экранах. В конце концов, в эфире ТНТ переформатируют надоевший “Камеди Клаб” и предложат условной Бузовой поучаствовать в чём-то похожем:

И нет никаких сомнений, что рейтинги “ТНТ” устремятся вверх. Я не знаю есть ли в последнем ролике фрагменты из Big in Japan, но на “ТНТ” наверняка знают к чему стремиться…

Я к чему всё это. Не хочу быть ханжой и прекрасно понимаю, что шоу всякие нужны, шоу всякие важны. Но место ли этому всему в эфире бесплатного федерального порно…, простите, просто развлекательного телеканала? Стоит ли на это выделять деньги из федерального бюджета? Ведь, судя по тенденции, рано или поздно на “ТНТ” появится какое-нибудь молодёжное шоу, на которое придёт с ведром условный Артём Шейнин и его участники за условные же три миллиона будут сражаться друг с другом кто больше съест его содержимого.

Хотя… У меня в последнее время складывается мнение, что данным содержимым давно уже кормят как телезрителя условных “Первых каналов” и прочих фейсбуков с некоторыми телеграм-каналами. Но это немного другая тема…

Что же касается нового шоу на “ТНТ”, то мне кажется что надо хозяевам этого федерального телеканала задуматься о его переименовании в “Животное ТВ”. Есть “живое” ТВ, а это будет “животное”. Рейтинги будут зашкаливающими! Пресс-релизы будут ободряющими и Прокопенко со своей плоской землёй будет нервно курить в сторонке, а Борисов с “Первого канала” наконец даст выпить чего-нибудь Бари Алибасову чтобы последний больше не мучался.