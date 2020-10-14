Когда в России появится Disney+

Стриминговый сервис Disney + был запущен 15 сентября этого года в Бельгии, Дании, Финляндии, Исландии, Люксембурге, Норвегии, Швеции и Португалии.

Disney + представляет в Интернете кино- и телевизионный контент от основных развлекательных брендов Disney, которые ныне включают в себя продукцию Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm и 20th Century Studios. На Disney+ также будут показываться и новые оригинальные сериалы и фильмы.

Первоначально сервис был запущен 12 ноября 2019 года, после истечения сделки на показ контента Disney на Netflix. С добавлением вышеупомянутой восьмерки стран, Disney + уже работает уже в более чем двадцати странах, включая Северную Америку, почти всю старую Европу, Австралию, Японию, Индию.

Предстоящие запуски Disney +: в ближайших планах Латинская Америка – конец текущего года, и (насколько известно) некоторые страны Восточной Европы – например, Польша – в начале 2021 г.

Про Россию пока в первоочередных планах не упоминают. Что, конечно же, еще раз свидетельствует о том, какое, на самом деле, значение российский рынок, с его небогатым и не очень многочисленным потребителем, имеет с точки зрения сбыта для всех (а не только для производителей контента), что бы не говорили тут местные, состоящие на гослужбе, про какое-то величие. И это при том, что Россия – не Китай с его маоистской спецификой – здесь мы уже про контент, и отвечая на возможные ироничные замечания, что Disney + не работает и на китайском рынке, – втором в мире видеорынке – по объему.