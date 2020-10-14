Почему во Владимирской области на 40% чаще стали устанавливать тарелки от МТС

Далее любопытная информация о всё возрастающей популярности спутниковой платформы МТС.

Но особый интерес данная информация представляет потому, что из нее, по горячим следам, можно понять, какое влияние на подключения абонентов оказала не только т.н. самоизоляция из-за пандемии коронавируса, но и связанные с ней вынужденные отпуска, необычайно раннее начало в этом году дачного сезона и перетекание московской аудитории в близлежащие регионы.

Итак, как сообщают владимирские газеты, со ссылкой на данные владимирского филиала МТС, во Владимирской области фиксируется рост установок спутникового ТВ МТС на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Газета «Комсомольская правда во Владимире» пишет в заметке от 27 августа:

«В мае, июне и июле 2020 г. жители Владимирской области устанавливали «тарелки» МТС на 40% чаще, чем в эти же месяцы прошлого года.

При этом на увеличение показателей повлиял не только фактор сезонности, но также непривычно раннее начало дачного сезона — значительная часть жителей региона, перешедших на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске. Кроме того, как показывает статистика внутреннего роуминга МТС, многие жители Москвы также выбрали в качестве места для «самоизоляции» населенные пункты Владимирской области», пишет газета, указывая что «лидерами по подключению красных спутниковых тарелок МТС во Владимирской области в мае-июле стали жители пригородов Владимира, а также Ковровского, Муромского, Александровского и Гусь-Хрустального районов».

Впечатляющую статистику подключений директор МТС во Владимирской области Владимир Орлов прокомментировал следующим образом:

«Одним из решающих факторов при подключении является наше пакетное предложение – сейчас комплект спутникового ТВ МТС можно приобрести вместе с сим-картой с безлимитным мобильным интернет-тарифом по льготной цене. А кроме этого, в июле и августе новые абоненты спутникового телевидения в регионе получают гарантию на монтаж. Услуги мобильной связи, ТВ и высокоскоростного доступа в интернет в одном пакете особенно актуальны для жителей населенных пунктов, где отсутствуют операторы кабельного ТВ».

Карта Владимирской области: Многие жители расположенной недалеко Москвы выбрали в качестве места для т. н.«самоизоляции» в период пандемии коронавируса, населенные пункты Владимирской области, что повлияло на рост подключений спутниковых операторов. Услуги спутникового ТВ, мобильной связи, онлайн ТВ и высокоскоростного доступа в интернет в одном пакете из всех операторов России предоставляет только МТС, что особенно актуально для жителей населенных пунктов, где отсутствуют операторы кабельного телевидения.