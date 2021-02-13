Алматинцы просят закрыть кладбище в Медеуском районе 

Жители города Алматы обратились с предложением закрыть кладбище в Медеуском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Предложение закрыть недействующее кладбище по улице Кабилова и благоустроить прилегающую территорию озвучили жители в ходе отчетной встречи акима Медеуского района.

Асет Масабаев после обращения жителей вместе с представителями спецкомбината ритуальных услуг, Вознесенского кафедрального собора и мечети "Райымбек батыр" выехал на место и встретился с жителями домов по улицам Кабилова и Текемет.

Жительница дома по улице Текемет Жанар Жансериковна рассказала акиму района, что на давно закрытом кладбище собираются люди без определенного места жительства, а также употребляющие алкоголь и наркотики. Сама территория давно замусорена.

Заслушав все стороны, принято решение совместно со спецкомбинатом ритуальных услуг, санитарно-эпидемиологической службой составить акт обследования кладбища, организовать сбор подписей и опрос жителей которые "за" и "против" использования кладбища в качестве зеленого массива, направить соответствующее письмо в СЭС по выдаче заключения, - написали в пресс-службе акима Медеуского района Алматы.