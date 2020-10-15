Как в Пензенской области рассказали про ТВ мошенников

В данном случае под видом телевизионных мошенников выступают не рекламодатели, которые на государственном эфирном телеканале “Россия-1” рассказывают доверчивым зрителям, что для просмотра больше 20 бесплатных телевизионных каналов достаточно купить чудо-антенну за 1990 рублей (или в схожем ценовом диапазоне).

Речь о других мошенниках или “мошенниках”. Короче говоря, о людях, которые предлагают услуги настройки цифрового эфирного телевидения. За деньги. Хотя, с точки зрения авторов сюжета пензенского телевидения и работников РТРС такие услуги должны быть бесплатны.

Для начала предлагаем к просмотру сюжет, который вышел на телеканале “ТВ-Экспресс”.

Инфоповод сюжета решили распространить различные профильные интернет-ресурсы и слава о так называемых “мошенниках”, которые предлагают услуги настройки цифрового телевидения, дошла даже до известного польского издания satkurier.pl.

Но является ли информация, которую решили распространить, действительно достоверной? Казалось бы, РТРС является уважаемой организацией и её работники ведь врать не будут, утверждая что услуги по настройке цифровых приставок являются бесплатными?

По роду своей профессиональной деятельности мне периодически приходится сталкиваться с последствиями таких телесюжетов, один из которых мы сейчас и обсуждаем и рекламных роликов про “бесплатно”, которыми иногда потчуют своих зрителей даже государственные и федеральные телеканалы. Не буду сейчас говорить о том, в какое заблуждение вводят зрителей те, кто рекламирует антенны для бесплатного ТВ, потому что ранее мы о недобросовестных рекламодателях неоднократно писали. А вот про тех, кто монтировал этот непрофессиональный сюжет, с точки зрения этики журналиста, стоит поговорить.

Почему настройка оборудования для приёма цифрового эфирного телевидения должна быть бесплатной для конечного пользователя? А как быть если на стандартную антенну (и, тем более, ту, что рекламировали на “России-1”) принять полноценный сигнал эфирных мультиплексов не получается? Разумеется, что бесплатные консультации от РТРС, о которых говорится в сюжете, здесь ничем не помогут. Что в этом случае остаётся делать конечному пользователю? Ждать “волшебника в голубом вертолёте” либо от РТРС, либо от тех, кто взялся перепечатывать эту информацию, чтобы он прилетел и бесплатно показал кино? Но ведь он не прилетит. Что делать дальше?

И тут, хочешь – не хочешь придётся обращаться к тем, кто профессионально занимается установкой и настройкой эфирных дециметровых антенн, предназначенных для приёма сигнала двух эфирных мультиплексов. То есть к тем, кого публично телеканал “ТВ-Экспресс” и те, кто взялся распространять эту информацию, назвали “мошенниками”.

Может быть в этом сюжете говорится о настоящих мошенниках, которые под видом работ по настройке цифрового приёмного оборудования продают дешёвые эфирные комнатные антенны (наподобие тех, что рекламировались на “Россия-1”) или, извините, “толкают” им тысяч за десять спутниковые ресиверы, которые имеют в том числе встроенный эфирный тюнер? Увы, но их сюжета “ТВ-Экспресса” какой-то определённый вывод сделать нельзя. Здесь просто называются мошенниками всех тех, кто предлагает платную настройку оборудования. Которая, оказывается, должна быть бесплатной. Бесплатной, судя по всему, везде и всегда.

Помнится, спутниковые операторы пытались в своё время через свой колл-центр помочь пользователям с настройкой спутниковых антенн. Мне раза три приходилось сталкиваться с результатами таких консультаций. В одном случае пользователь прикрутил антенну “вверх ногами”, в другом – человек провозился с антенной пару дней в тщетной попытке поймать сигнал со спутника с помощью бесплатных консультаций по телефону… В конечном итоге, до всех участников рынка спутникового непосредственного телевещания дошло, что без установщиков на местах продавать оборудование очень тяжело, практически невозможно. До кого дошло неполностью – те расплачиваются низким ростом абонентской базы.

В случае с продажами оборудования для приёма эфирного цифрового сигнала ситуация выглядит проще. Если пользователь хотя бы немного разбирается в области настройки эфирной антенны, то он поймает желаемые 20 телеканалов. Особенно, если передатчик находится в зоне прямой видимости. Но бывают и случаи когда приходится обращаться к специалисту. Но как быть если этого специалиста публично обозвали мошенником, намекая на то, что он должен произвести настройку бесплатно?