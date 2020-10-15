На Hot Bird появился новый пакет

По сообщениям издания satkurier.pl на спутниковой группировке Hot Bird, которая находится в популярной позиции 13 градусов восточной долготы, после продолжительного времени бездействия активирован транспондер на частоте 11096 Ггц (поляризация горизонтальная). И здесь появился новый пакет телеканалов.

В данный момент здесь ведётся пробное вещание из 20 тестовых программ, кодированных в системе условного доступа (СУД) Panaccess. Точные параметры вещания пакета – 11096 ГГц, пол. гор., SR: 30540, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK. Параметры A.PID говорят о том, что здесь вещание идёт на немецком языке.

Судя по информации, содержащейся в потоке на каналах CH: 1-26, а также CH: Info и CH: SPARE – это тесты швейцарского оператора Kabelio AG из Пфеффикона. Это совершенно новый проект. При посещении сайта www.kabelio.ch на ресурсе виден только логотип проекта и написано предложение со словами “Телевидение для Швейцарии – скоро”. Однако при выборе версии на немецком языке появляются слова «Jetzt kommt das Kabelfernsehen über Satellit», что означает “кабельное телевидение, теперь доступное через спутник”.

Транспондер № 129 с частотой 11.096 ГГц, пол. H, на котором появились тесты Kabelio, много месяцев бездействовал. Недавно там проводились тесты в разрешения 8К.

В настоящее время на спутниках Eutelsat Hot Bird есть 5 неиспользуемых транспондеров на следующих частотах: 10853 Ггц (поляризация горизонтальная), 11355 Ггц (пол. вертикальная), 11470 Ггц. (пол.вер.), 11604 Ггц (пол. гор.), 12654 Ггц (пол.гор.).