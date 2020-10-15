Space X отправит на орбиту телекоммуникационный спутник для Турции

Американская компания SpaceX заключила контракт с турецким спутниковым оператором Turksat на запуск нового турецкого телекоммуникационного спутника Türksat 5A.

Али Таха Коч, глава президентского управления по цифровому развитию страны, сказал, что спутник был произведен компанией Airbus Defense and Space, пионером в области авиационных технологий. Но для наших читателей в этой новости будет интересно совсем другое, а именно предполагаемый срок работы данного сателлита.

Господин Коч сообщил, что Turksat5A покроет своим лучом регион Ближнего Востока, Европу, Северную Африку и Южную Африку. Спутник будет иметь 42 транспондера и будет использоваться в относительно новой турецкой орбитальной позиции 31 градус восточной долготы.

Но самым любопытным можно считать предполагаемый срок работы Turksat5A на орбите. Он должен составить более 30(!) лет. Об этом сообщает издание Advanced Television.

Турция готовит к запуску и другие спутники. В частности, Turksat 6A будет запущен в 2022 году. Еще один спутник, Turksat 5B, готовится к запуску в следующем году.

Что же касается позиции 31 градус восточной долготы, то турецкие вещатели периодически используют данную точку в целях дистрибьюции телесигнала и на ней ранее уже работали турецкие телекоммуникационные спутники, которые до этого находились в ключевой для турецкого телерынка позиции 42 градуса восточной долготы. В частности, в 2008-ом году сюда был перемещён дорабатывать свой срок на орбите спутник Turksat 1C. Теперь же предполагается, что на 31 гр.вост.долг. будет работать абсолютно новый КА.