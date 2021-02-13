Facebook планирует выпустить умные часы

Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, занимается разработкой умных часов, которые планирует выпустить на рынок в следующем году, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщает онлайн-издание Information, специализирующееся на информации о технологической отрасли, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Собеседники издания рассказали, что при помощи умных часов пользователи смогут отправлять сообщения через сервисы Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и слежения за состоянием здоровья.

Как отмечает издание Verge, устройство, по предварительной информации, будет работать на базе операционной системы Android. По данным портала, Facebook также работает над собственной "операционкой" для гаджетов, которая, возможно, будет устанавливаться на новые версии устройства.