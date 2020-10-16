Когда в России будут тестировать Starlink от Илона Маска

Проект Starlink – американский частный проект от SpaceX Илона Маска, который реализуется чтобы предоставить высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в Интернет по всему миру, продолжает стремительно развиваться. На прошлой неделе SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников, и всего на орбите теперь уже 715 спутников Starlink.

И теперь уже вопрос не в том, будет ли работать эта система, а насколько большие скорости и как скоро будет показывать.

Как писал на днях в этой связи один из ведущих сайтов о компьютерной технике и гаджетах – theverge.com, «после запуска 3 сентября, SpaceX вывела на орбиту всего более 700 спутников, при этом, согласно определению самой SpaceX, уже 400 достаточно, чтобы запустить проект в «начальную эксплуатацию», а 800 будет хватит для обеспечения «значительных эксплуатационных возможностей»… Во время запуска (3 сентября 2020 г.) последней (по времени) партии своих спутников-Интернет-ретрансляторов по проекту Starlink, SpaceX раскрыла ключевые подробности о возможностях разворачиваемой группировки, заявив, что спутники показали «сверхнизкую задержку передачи данных и скорость загрузки более 100 Мбит/с» (Такая скорость позволяет уже смотреть фильмы в HD, а низкая задержка сигнала – играть в онлайн-игры Прим. Obob.tv).

Конечно, скорости по-прежнему не такие высокие, как они были ранее заявлены SpaceX, но уже немного выше, чем это было, когда ранее некоторые частные пользователи провели ряд соответствующих полевых тестов. И, конечно, это все еще не совсем не те гигабитные скорости, которые SpaceX обещала в своей первоначальной документации по проекту, представленной в Федеральную комиссию по связи (Federal Communications Commission – FCC). Тогда SpaceX отметила в заявке, что ей необходимо будет развернуть свою первую полную группировку из более чем 4400 спутников, чтобы достичь таких скоростей. Как сказал (на днях) представитель SpaceX, «наша сеть, конечно, пока еще находится в стадии разработки. Но со временем мы продолжим наращивать потенциал, чтобы раскрыть все возможности этой сети»…

Тем не менее, демонстрация более высоких скоростей является сейчас ключевым моментом для SpaceX, поскольку она борется за средства FCC, которые будут распределяться на тендере, запланированном на октябрь этого года. FCC предлагает до 16 миллиардов долларов компаниям, которые могут помочь предоставить услуги широкополосной связи «более чем шести миллионам домов и предприятий в районах США, которые полностью не покрываются голосовой и широкополосной связью»…

И тем временем SpaceX собирается начать публичное бета-тестирование. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться через веб-сайт компании Starlink, указав свой адрес электронной почты и фактический адрес, чтобы узнать, подходят ли они для участия в программе. В FAQ, найденном в исходном коде веб-сайта Starlink, SpaceX говорит, что бета-тестирование сначала будет сосредоточено на сельских общинах в Вашингтоне, а затем распространится на север США и юг Канады», пишет theverge.com.

Как уже неоднократно отмечалось (например, посмотрите здесь наш подробнейший обзор по поводу проекта Starlink ), после разворачивания сети SpaceX пресловутому российскому Роскомнадзору, как – заметим – и подобным ведомствам в других странах, придется несладко в том, что касается регулирования Интернета и введения разных диких запретов в мировой сети. Но что касается актуальной ситуации по теме Starlink в России, вопрос сейчас только в том, когда же проект распространится на эту «благословенную» (наверное, в кавычках) часть суши, чтобы можно было начать тестирование. И кто первым это начнет делать.