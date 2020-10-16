Netflix, наконец-то, окончательно пришел в Россию

Знаменитый американский стриминговый сервис Netflix в ближайшее время будет полностью локализован в России. Оператором сервиса на территории РФ станет «Национальная медиа группа».

«Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с «Национальной медиа группой», — сообщили в пресс-службе Netflix.

Как уточнили в компании, к концу года у Netflix появится полностью русский интерфейс, а многие иностранные сериалы будут доступны с русской озвучкой. К этому времени на сервисе также будут доступны для просмотра около ста российских фильмов.

Netflix официально доступен в России с 2016 года. Но до сих пор подавляющее большинство сериалов в российской версии сервиса было доступно только на английском языке

Заметим, что «Национальная медиагруппа» (НМГ) – один из крупнейших медиахолдингов в нынешней России. Владеет такими телеканалами, как РЕН, «Пятый канал», является совладельцем «СТС Медиа» и «Первого канала». А также владельцем – Viasat Россия и газетой «Известия». НМГ принадлежит банку «Россия», СОГАЗу, связанным с нынешним российским государством. Председателем совета директоров НМГ является небезызвестная Алина Кабаева.

Российский закон требует, чтобы компания сотрудничала с местным партнером, пояснил газете «Коммерсант» представитель Netflix. Законодательство нынешней России – об ограничениях для владельцев онлайн-кинотеатров, которое действует с июля 2017 года, запрещает иностранным юридическим или физическим лицам владеть больше 20% онлайн-видеосервисов, которые работают в России и имеют аудиторию более 100 тыс. зрителей в месяц.