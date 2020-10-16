Почему "Триколор" всех победил

В своём архиве обнаружил запись для личного журнала, сделанную в 2011-ом году. Это были времена бурного вхождения спутникового телевидения в нашу жизнь и настоящей попытки спутникового оператора “НТВ-Плюс” создать конкуренцию лидеру рынка – “Триколор ТВ”. Тогда был создан пакет “Лайт” за 99 рублей в месяц, а чуть позже оператор и вовсе по максимуму попробует сбросить цену на просмотр своего базового платного пакета.

Но, как показала история, лидерству “Триколора” это ничуть не помешало. Почему это случилось? Мне кажется, что эта запись во многом объясняет причины произошедшего. Итак, возвращаемся в осень 2011-го года.



Запись сделана 8 сентября 2011-го года.

Приходит клиент за спутниковым комплектом Триколор….

Я:

– Вот пожалуйста, только предупреждаю (дальше даю бумажку в которой расписаны возможные проблемы с зависанием, пропаданием изображения, неработющем картридером и т.п. Вобщем обычные проблемы с Триколором)

Клиент:

– Ничего себе, я это уже не хочу. А какие есть альтернативы?

Я:

– НТВ ПЛЮС может?

Клиент:

– Отлично. У вас есть в продаже НТВ ПЛЮС?? (Причем стало заметно, как человек даже обрадовался слегка) У нас дома в Москве уже устновлен комплект НТВ ПЛЮС. С ним не будет таких проблем как описано выше с Триколором?

Я:

– У вас же есть НТВ. Он часто зависает или пропадает картинка?

Клиент:

– Не помню такого

Я:

– А Триколор видели как показывает?

Клиент:

– Да, он у тёщи стоит и периодически подвисает, да и картинка там и вправду хуже

Я:

– Ну вот и сами ответили на свой вопрос.

Клиент:

– Хорошо, я вас понял, только мне надо с женой посоветоватся, сами понимаете… (на его лице появилось то самое загадочное выражение лица, которое я часто вижу у покупателей, когда они звонят своим женам…) Достает мобильник…

– Дорогая! Ты стоишь? Так сядь пожалуйста, да нужно что-то сказать.. Сядь… Села? Я решил купить НТВ ПЛЮС вместо Триколора! Почему… Ну тут бумажку надо подписать, о том что если… (зачитывет бумажку)… Да, я понимаю, что я старый марзматик…Но…Послуша… Да…Недорого…99р….Что?.. Только дураки покупают НТВ…. Но… Дорог….ая…. У нас же у самих НТВ ПЛЮС дома…. Твоя мама советует….. У ней не было проблем с Триколором…. Но дорогая…. Послушай… Мы же сами видели….. Да, да конечно ты уже решила… Так всегда…..Хорошо… Послушай женщину и сделай наоборот… Нет, нет…Как скажешь…Больше не буду тебя шокировать, раз ты и мама…. Все, пока…

Обращаясь уже ко мне:

– Я все понимаю, но видите сами… Женщины….(после небольшой паузы опять достает мобильник и звонит)

Дорогая, это я опять. Ты не передумала? Всё, всё….Я всё понял… Да..Да.. Конечно ты права… Я не понимаю ничего… Да. Да. Извини.

После этого он конечно купил Триколор.

Вот такая короткая сценка из жизни супругов…

В тот год у “НТВ-Плюс” продавались ресиверы Humax-4SD и Humax-5SD. Если вторая модель показала себя посредственно, то ресивер 4SD зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и у меня до сих пор есть клиенты, которые смотрят пакет “НТВ-Плюс” именно на нём. Да, у них теперь абонентская плата не 99 рублей в месяц, а 149. Но им не пришлось каждые три года менять оборудование (некоторые абоненты “Триколора” уже успели с тех пор дважды поменять свои ресиверы). И абонентская плата с тех пор у них не повысилась в 2,5 раза. Можно также сказать, что оборудование у таких клиентов, как правило, отработало и работает до сих пор без особых “глюков”. Да, был брак. Не без этого. Но в процентном соотношении не такой большой как у лидера рынка.

Но почему же “Триколор” всё-таки победил в этой схватке? Мне иногда кажется, что вовсе не “Триколор” победил. А жёны клиентов, которые хотели себе поставить “НТВ-Плюс”