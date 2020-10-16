Почему спутниковое телевидение не бесплатное

Сразу хочу сказать, что речь пойдёт о российских (а заодно и украинских, грузинских, прибалтийских и проч.) спутниковых операторах непосредственного телевещания. Сокращённо – НТВ или DTH. На самом деле есть бесплатное спутниковое телевидение для тех, кто не имеет возможности смотреть 20 бесплатных эфирных телеканалов. И даже на русском языке.

Настраивайтесь на позицию 13 градусов восточной долготы – и будет вам счастье. А если ещё мультифидом позицию 9 градусов восточной долготы прибавите, то “счастья” будет больше.

Но, конечно, наполнение этой связки всё равно будет уступать содержимому двух эфирных цифровых мультиплексов. Поэтому, если нет возможности их принимать, то хочешь – не хочешь, но приходится обращаться к услугам платных спутниковых операторов. Но почему они берут деньги за просмотр 20 телеканалов, которые через обыкновенную эфирную антенну идут бесплатно? Такой вопрос я встречаю часто от абонентов спутникового телевидения. Попробую дать на этот вопрос честный ответ. При этом я не собираюсь заниматься популизмом и писать здесь что-то типа – “Государство обдирает бедных граждан”, заставляя их платить за бесплатные телеканалы!”, “Доколе!” и “Отобрать и поделить”. Нет. Если хотите что-то в этом роде, то ступайте на другие ресурсы. А я напишу всё как есть. И вам это может не понравиться.

Первое. А кто вам сказал, что 20 эфирных телеканалов действительно бесплатные для зрителей? “Ну как же! Я же могу их принимать через свою антенну, значит они бесплатные”, – скажет наш читатель. И будет прав. Но частично. Наивно полагать, что работники российской теле-радиовещательной сети (РТРС) по доброте душевной транслируют для зрителей эти 20 телеканалов. Весь этот аттракцион неслыханной щедрости оплачивается из бюджета, то есть из наших с вами налогов. Причём, проконтролировать всё, куда расходуется бюджет, мы не можем. Ибо он берётся из “общей кормушки” государства. Это там, за рубежом, проклятые буржуины заставляют жителей своих стран налоги на телевизор платить, даже если он чёрно-белый. Но конечный пользователь, в таком случае, имеет полное право спросить куда расходуются его деньги. Увы, но в России расходный бюджет на “20 бесплатных” телеканалов громко не озвучивается. Зачем народ баламутить? Ведь на те средства, что приходится вынимать из бюджета страны на содержание этого самого “бесплатно”, можно было бы и пенсию поднять всем пенсионерам. Да хоть на 500 рублей в месяц, но поднять! Я думаю, что пенсионеры от этой прибавки не отказались и покрывали бы ей расходы на условный “Триколор”. Да ещё бы и осталось тысячи четыре с копейками за год. Как минимум. Поэтому, интересно, что бы выбрал условный пенсионер – 20 бесплатных телеканалов с эфирной антенны или повышение себе пенсии?

Второе. Предположим, что спутниковый оператор решил транслировать для абонентов 20 основных телеканалов бесплатно. Например, наш всеми любимый и обожаемый “Триколор”. По моим наблюдениям и самым оптимистичным оценкам как минимум 25% абонентов оплачивают плату за просмотр пакета из-за доступа к просмотру основных телеканалов. Это, как правило, наши бабушки и дедушки, которым кроме первого-второго канала больше ничего не нужно. Некоторые даже не рискуют переключать дальше, потому что боятся что-нибудь сбить в настройках. А у некоторых, особо одарённые установщики на пульте даже кнопки вырезали, чтобы они (бабушки и дедушки) куда-нибудь не нажали. Есть среди этой категории и те, которым действительно больше ничего не надо. Иногда они говорят, что по главным каналам “Смотреть нечего”, реклама их “достала”, а по “Звезде” хоть хорошие фильмы показывают”. Когда таким абонентам показываешь, что у того же “Триколора” есть несколько каналов с советскими фильмами, они выслушивают это с недоверчивым выражением лица и продолжают упорно смотреть “Звезду”… А теперь представьте себе, что этой всей аудитории не нужно будет платить абонентскую плату. Спутниковый оператор сразу же лишится большой части своей выручки. А владельцу спутника, на котором он вещает, будет на всё это “до лампочки”. Его заботы оператора совершенно не волнуют и он продолжит требовать оплату за используемую транспондерную ёмкость. Если оплата идёт в рублях это ещё полбеды, а если в долларах или в евро, которые недавно снова “укрепились”? Что делать в таком случае? Как компенсировать убытки? Повышать плату для абонентов, которые ещё продолжают её вносить? Именно поэтому спутниковые операторы и отменили бесплатный пакет. Вернее так – официально основные 20 каналов в нём, как правило, вещают “бесплатно” для абонентов. Но доступ к ним возможен только в том случае, если абонент оплатит хоть какую-нибудь платную услугу. И – точка.

Третье. Решение государства дать всем страждущим аж 20 бесплатных телеканалов похвально. Но не “раздут” ли пакет изначально? Может быть, стоило ограничиться одним бесплатным эфирным мультиплексом, а остальные каналы продавать, пусть за символическую абонентскую плату? Создавая тем самым конкуренцию “зажравшимся” спутниковым операторам, менеджмент которых в некоторых случаях давно уже поизносился и его давно пора поменять. А сколько рабочих мест можно было бы создать вокруг проекта условного платного эфирного оператора? А если бы ещё и оборудование производилось на территории России? Как вам такое импортозамещение? Но у нас всё это пустили на самотёк. Ответственные чиновники решили пойти на гигантские бюджетные траты и отдать производство эфирных приставок Китаю. И всё ради того, чтобы вы смотрели бесплатно 20 эфирных телеканалов. Конечно, на самом деле нужно чтобы вы смотрели первые 10. Но этого же мало и чтобы вы их обязательно смотрели вам добавили “замануху” в виде второго эфирного мультиплекса. Толка от которого для мозгов нет никакого, а один вред, но надо чтобы вы обязательно смотрели первые десять. Из которых для государства особенно важно, чтобы вы были зрителем “Первого”, “России-1”, “России-24” и “НТВ”. Именно на этих каналах, в первую очередь, держится государственная пропаганда. Есть ещё пропаганда букмекеров на канале “Матч ТВ” и понимания того, что если ты не сделал ставку, то ты не спортивный болельщик, а лох. Есть ещё пропаганда для детей выклянчить какую-нибудь игрушку у родителей из мультсериала, который показали на “Карусели”. И есть ещё пропаганда “клятых коммуняк” и “хруста французской булки” на “Культуре” (“Россия К”). Но это всё мелочи. Главное, чтобы вы смотрели новости на первом, втором и “России-24”. И желательно, чтобы после обеда проводили сиесту под ор в программе “Время покажет” с Артёмом Шейниным и его ведром дерьма, которое он периодически приносит на передачу… Вот именно поэтому и было решено для населения сделать 20 бесплатных каналов. И спутниковым операторам (а заодно – и кабельным сетям) с этим ничего не поделать.

Вот такой у нас на телевизионном рынке бизнес. А точнее так – “бизнес”. И параллельно на платных российских операторов наступает эра скоростного интернет-доступа, которая грозит тем, что спутниковое платное телевидение перестанет быть выгодным для их владельцев в обозримом будущем. Поэтому владельцы и пробуют зарабатывать на той аудитории, которую они успели набрать пока в государстве “рожали” эфирные мультиплексы. Нового бурного притока абонентов спутникового телевидения уже не предвидится. И глупо отказываться от денежных поступлений тех, кто согласен платить абонентскую плату. Хотя, в основном, смотрит только основные федеральные каналы. Поэтому бесплатных федеральных каналов у “Триколора”, “НТВ-Плюс”, “МТС ТВ” и “Телекарты” уже никогда не будет. Забудьте.