Названа первая десятка стран, запустивших 5G в коммерческую эксплуатацию

16 октября 2020, 18:02
Фото: Pixabay

Заметка со страниц нашего партнерского сайта Green.Oboob.tv – сентябрьский обзор о том, как обстоят дела со скоростями в сетях 5G в странах, которые первыми запустили этот стандарт в коммерческую эксплуатацию.

Заодно обзор показывает, что вообще происходит с покрытием сетями 5G в упомянутых странах-лидерах.

На первом месте, вы удивитесь, не страны Европы, Северной Америки, а… Саудовская Аравия.

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Именно Саудовская Аравия занимает в настоящее время первое место в мире по скорости передачи данных в коммерческих сетях стандарта 5G.


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