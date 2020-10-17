ТВ-приставка и целый новый мир SberBox

24 сентября Сбербанк провел красочную онлайн-презентацию, в ходе которой его глава Герман Греф рассказал о глобальных изменениях в компании. Изменения на столько серьезные, что коснулись даже названия и логотипа.

Начнем с того, что Сбербанк стал просто Сбер и теперь это больше чем банк. В ходе презентации были представлены новые продукты: подписка СберПрайм, голосовой ассистент Салют, умное устройство с экраном SberPrtal, магазин приложений, музыкальный сервис СберЗвук и ТВ-приставку SberBx.

Из всего вышеперечисленного нам, конечно же, наиболее интересна ТВ-приставка. Поговорим о ней подробнее в этой публикации.



ТВ-приставка SberBx – Медиацентр для вашего ТВ с виртуальным ассистентом

Устройство представляет собой мультимедийную приставку в сверх компактном корпусе, которая подключается к телевизору через разъем HDMI. Сам Сбер удачно обыграл этот форм-фактор в своей рекламе: «Возьмите SberBx в гости, на дачу, в путешествие — работает везде, где есть ТВ и Wi-Fi». Что же обещают нам создатели:



«SberBx подключается за считанные минуты, прост в управлении и превращает телевизор в интеллектуальный центр вашего дома»

Все производители это пишут. Идем дальше.

«Кино, музыка, ТВ. Море фильмов и сериалов в паре слов от вас. Скажите, что вы хотите посмотреть, и ассистент найдёт фильм или включит телеканал»

Как видим, речь идет про онлайн-кинотеатры и музыкальный сервис, которыми можно управлять с помощью голосового помощника. Такое можно найти и в других подобных устройствах.

К слову, голосовой ассистент Сбера называется Салют. Алиса, Маруся и иже с ними, наверняка, начали нервничать

«Покупки во время просмотра. Повторите звёздный образ. Функция видеошопинга поможет найти и купить одежду, как на героях фильмов»

Хм, а вот это что-то новенькое. Не думаю, что это будет сверхпопулярным сервисом, но своего клиента он, безусловно, найдет.

«Почувствуйте атмосферу настоящего кинотеатра. Ассистент закажет доставку в сервисе «Самокат». Через 15 минут попкорн привезут!»

Интересная задумка. Не думаю, что кто-то будет заказывать именно попкорн, но вот заказать продукты, не вставая с дивана, при этом просматривая любимый сериал – это классно! Да еще и с быстрой доставкой. Кто не в курсе, Сбербанк (теперь уже Сбер) является одним из владельцев популярного сервиса экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат».

«SberBx превращает ТВ в игровой центр. Популярные игры на большом экране. Управляйте пультом или виртуальным геймпадом в приложении Сбер Салют. Мобильные джойстики в комплекте»

Класс! Это конечно не ПлэйСтейшн, но и цена совсем другая. Для семейных посиделок и тусовок с друзьями вполне хватит.

«SberCast. Отправляйте видео из Интернета на экран ТВ. Начните смотреть на смартфоне, продолжите — на телевизоре со SberBx»

Знаем, видели такое у других. Удобно. Что еще?

«Настройтесь на музыкальную волну. Поиск музыки с помощью голосового помощника Салют»

Видели такое в умных колонках. Одна из самых востребованных функций. Кстати, SberBx еще и текст песен показывает, превращаясь в Караоке. Зачёт!

Что еще обещает производитель. Основной упор делается на возможности голосового ассистента Салют. Вот несколько вариантов запросов, которые, наверняка, кому-то пригодятся в повседневной жизни:

Финансы: «Переведи 3000 рублей репетитору», «Какой курс доллара?», «Сколько рублей в 1500 фунтах?», «Какой у меня баланс?», «Что такое фьючерс?», «Где ближайший банкомат?»

Развлечения: «Как у тебя дела?» (видимо, имеется ввиду, что с ассистентом можно поговорить по душам :)), «Найди видео про котиков в Интернете», «Хочу попкорн», «Какая самая длинная река в мире?», «Найди комедию для всей семьи», «Включи Первый канал», «Поставь музыку для вечеринки».

Повседневные дела: «Какая погода на выходных?», «Сколько будет корень из 144?», «Сколько времени во Владивостоке?», «Установи таймер на 5 минут», «Поставь будильник на 7», «Запиши на стрижку».

Про магазин приложений SberMarket и количество приложений, которое в нем будет на момент выхода, пока ничего неизвестно.

Видео-презентацию приставки можно увидеть здесь.

Ну, что ж, вполне не плохо, тем более с учетом того, что данная экосистема, наверняка, будет активно развиваться и радовать клиентов новыми сервисами. Эх, лишь бы с ценами не переборщили…



Технические характеристики

Платформа

Операционная система StarS

Процессор Amlgic S905Y2

Графический процессор Mali G31

Память 2 Гб DDR4, 16 Гб eMMC

Видео и аудио

Разрешение 4K UHD

Аудио Dlby digital

Интерфейсы

Разъемы HDMI 2.1, DC-вход (через MicrUSB)

Беспроводные интерфейсы Bluetth 5.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4ГГц и 5ГГц)

Аксессуары

Пульт Bluetth пульт с микрофоном

Джойстики 2 мобильных джойстика

Адаптер питания 5В 0,8А адаптер

Кабель питания USB-кабель 1,5 м

Инструкция Русский

Дополнительные функции

Подключение беспроводных наушников

Виртуальные пульт и геймпад

Голосовой поиск

Габариты

ДхШхВ: 77х53х16 мм

Вес с упаковкой: 448 г

Вес приставки: 62 г



Ну, тут вполне приличное железо, впрочем, на рынке Андроид приставок море и более продвинутых моделей. Я говорю именно про железа, т.к., конечно же, с учётом экосистемы Сбера, конкурировать между собой эти устройства не могут.



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Фильмы и сериалы без рекламы

Премьеры каждый день и сотни подборок

Доступ для всей семьи на 5 устройствах

Загрузка на мобильные устройства

>185 ТВ-каналов на выбор в HD-качестве от сервиса Смотрёшка

Пауза и перемотка

Архив до 14 дней

20 основных каналов бесплатно всегда!

40 миллионов треков, музыка под любое настроение и ситуацию от СберЗвука

Тысячи готовых плейлистов

Чарты и персональные рекомендации

Суперхиты и новинки

Все музыкальные жанры

Обещают, что SberBx поступит в продажу до конца ноября. Обычная цена 3490 руб, но уже сейчас можно сделать предзаказ за 2990 руб.