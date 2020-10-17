На Hot Bird могут прекратить вещание ещё два транспондера в DVB-S

Провайдер GlobeCast, скорее всего, в ближайшее время прекратит вещание на двух мультиплексах в старом стандарте DVB-S на спутнике Eutelsat Hot Bird 13B (13 градусов восточной долготы).

Последний вещатель завершил параллельную трансляцию и теперь доступен только с новой частоты. Это католический телеканал EWTN , который недавно ушёл с частоты 10949 Мгц, поляризация вертикальная – V (SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK).

Помимо EWTN, также Bahai Radio ушло с транспондера на 10949 V. Религиозный телеканал параллельно работал с 10 июля этого года на 11623 Мгц. Bahai Radio теперь вещает на 11034 Мгц, поляризация вертикальная. Обе частоты принадлежат GlobeCast.

В настоящее время на 10949 Мгц остаются два телеканала – Al Hiwar HD и Brazzers TV Europe. Первый из них уже вещает у того же оператора на частоте 11,566 МГц, поляризация горизонтальная (SR: 29900, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Второй канал, скорее всего, будет полностью отключен, поскольку с позиции 13 градусов восточной долготы он уже транслируется в HD.

Новая частота вещания католического телеканала EWTN также принадлежит Globecast – 11623 Мгц, поляризация вертикальная (SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S/QPSK). Канал EWTN – это глобальная католическая телесеть и крупнейшая религиозная медиа-платформа в мире. Он поддерживает 11 многоязычных круглосуточных телеканалов для более чем 300 миллионов семей в более чем 145 странах мира. EWTN была основана в 1981 году.

Помимо частоты 10949 Мгц, Globecast в любой момент может выключить несущую на транспондере 12380 Мгц, поляризация вертикальная, с которого недавно ушли последние телеканалы – русская и венгерская версии новостного телеканала EuroNews.

Таким образом, вещание в старом стандарте на популярной спутниковой позиции продолжает сокращаться. После предполагаемого отключения указанных частот на Hot Bird останется всего 25 транспондеров, работающих в DVB-S/