ЕС обязывает производителей авто ставить цифровые радиоприёмники DAB+

В России на данный момент определились что цифровое эфирное радио в стране не нужно, потому что “это убьёт рекламный рынок”. А в Европейском Союзе на законодательном уровне принимаются законы, которые обязывают производителей новых автомашин ставить в салон радиоприёмники, которые поддерживают сигнал цифрового радио стандарта DAB (DAB+). Об этом сообщает издание Advanced Television.

В документе EECC (европейский Кодекс электронных коммуникаций) который вступил в силу в конце 2018 года говорится о том, что к 21 декабря 2020 года в странах-членах ЕС должно быть на уровне национального законодательства принято, что “любой автомобильный радиоприемник, интегрированный в новое транспортное средство категории M 1, который предлагается на рынке для продажи или аренды в Союзе, с 21 декабря 2020 года, должен иметь приемник, способный принимать радиоуслуги, предоставляемые посредством цифрового наземного вещания”.

Регламент, который применяется ко всем странам-членам ЕС, независимо от принятого стандарта цифрового вещания DAB в каждой стране, дает возможность ввести новое законодательство в отношении потребительских приемников.

Несколько стран ЕС, включая Германию, Великобританию и Италию, уже ввели правила для внедрения директивы EECC в национальное законодательство.

В Германии с 21 декабря 2020 года все радиоприемники в новых автомобилях должны иметь возможность приёма цифрового радио. В Великобритании все радиоприемники, устанавливаемые в новые легковые автомобили, с 2021 года будут стандартно поставляться с цифровым радиотюнером, в соответствии с новыми постановлениями, принятыми парламентом. В Италии все новые (потребительские и автомобильные) радиоприемники, продаваемые с января 2020 года, должны иметь возможность приёма радиопередач в стандарте DAB+.

Во Франции в этом месяце парламент рассматривает предложение, требующее, чтобы все новые автомобильные радиоприемники имели возможность приёма цифрового радио в соответствии с крайним сроком, обозначенным в EECC. На прошлой неделе Испания опубликовала проект Положения о телекоммуникациях, который также соответствует требованиям EECC. Другие страны, включая Нидерланды, Бельгию, Данию, Швецию, Австрию, Грецию, Чешскую Республику, Польшу и Мальту, инициировали процедуры по внедрению EECC в национальное законодательство.

Патрик Хэннон, президент WorldDAB, сказал: “Решение ЕС о том, чтобы все новые автомобильные радиоприемники могли принимать цифровые наземные радиопередачи, изменило перспективы развития радиовещания DAB+ в Европе. Все большее число стран переносят директиву в национальное законодательство. Мы призываем страны, которые еще не внедрили EECC, действовать незамедлительно и способствовать тому, чтобы автомобилисты во всех государствах-членах ЕС пользовались преимуществами цифрового радио – более широким выбором станций, более четким звуком и улучшенными услугами передачи данных”.

А что же Россия? К великому сожалению здесь ситуация складывается так, что не только не развивается цифровое эфирное вещание, но и практически полностью прекращены трансляции в диапазоне средних волн и постепенно сворачивается вещание в так называемом “российском УКВ” – диапазоне частот 65,9—74 МГц. Вполне возможно, что последний и нужно использовать для тестирования услуг цифрового радиовещания. Но пока действительность складывается следующим образом – если в Европе законодательно производителей приёмников обязывают внедрять возможность приёма передач в DAB, то в России прогресса в этой области нет никакого. И будет ли когда нибудь – об этом остаётся только догадываться…