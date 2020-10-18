Названы более 20 новых телеканалов на МТС ТВ

В октябре для абонентов онлайн-кинотеатра МТС ТВ, домашнего и спутникового ТВ от МТС станут доступны более 20 дополнительных популярных телеканалов разной тематики.

Линейка фильмовых каналов для зрителей во всех средах в базовом пакете и выше расширится следующими каналами «НТВ Хит» и «НТВ Сериал». Общедоступными станут каналы ULTRA HD CINEMA и Eurosport 4K.

Зрителям онлайн-кинотеатра МТС в подписках «Базовой» и «Супер+» станут доступны следующие каналы: «ЕвроКино», «Капитан Фантастика» в формате HD и «КиноСат». Зрители кабельного и IPTV смогут также смотреть в тестовой версии ТВ-канал SAN PORTO и новый канал для любителей сериалов восточной анимации и манга «Дорама».

В пакетах спутникового ТВ от МТС появятся развлекательные и познавательные каналы: «КВН ТВ», English Club TV, «Телекафе», «Бобёр», «ПОЕХАЛИ!», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», детский канал «О!», фильмовой канал «Родное кино».

Зрители онлайн-кинотеатра МТС ТВ и кабельного ТВ от МТС получат ряд новых каналов, посвященных досугу и хобби: «АВТО 24» и «Старт» в формате HD, English Club, «Загородная Жизнь», «Театр», «Первый вегетарианский», «НТВ Право» и «НТВ Стиль». Существенно обновится перечень музыкальных каналов для любителей разных жанров: BRIDGE TV, BRIDGE TV Русский Хит, BRIDGE TV HITS, BRIDGE TV CLASSIC, BRIDGE TV DELUXE, BRIDGE TV Шлягер, Mezzo. Каналы «Детский Мир», «Рыжий» и «Радость моя» пополнят линейку на МТС ТВ каналов для детей. В московских пакетах появятся каналы «Радио Страна FM», «Шансон ТВ».

Для абонентов спутникового МТС ТВ новые каналы станут доступны с 14 октября, кабельного ТВ – с 15 октября, для зрителей онлайн-кинотеатра МТС ТВ – 26 октября, для московских подписчиков – с 29 октября.

Как отметила специально для читателей OBOB.TV представитель пресс-службы МТС, комментируя данные новости о запуске новых каналов, «мы стремимся к тому, чтобы максимально унифицировать контентный план МТС ТВ во всех средах, – чтобы независимо от того, какой технологией пользуется наш подписчик, он мог получать одинаково качественный сервис и канальное предложение. А для тех, кто пользуется нашими телевизионными сервисами сразу в нескольких средах, чтобы канальная наполненность была идентичной, а интерфейс максимально удобным и привычным».