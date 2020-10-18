"Орион" обслуживает клиентов из Пензы, или сколько получает оператор его колл-центра

На днях «Орион Экспресс» (ныне «Орион») распространил победный релиз, посвященный четырехлетию с момента открытия собственного колл-центра.

Как напоминается в релизе, «Орион» открыл собственный контактный центр в Пензе в 2016 году. Проект стал первым в России контактным центром, специализирующимся на услугах в области платного телевидения. Его создание позволило оператору закрыть четыре ранее реализованных проекта в аутсорсинговых колл-центрах и полностью перевести все звонки абонентов в собственную структуру».

И далее: «в настоящее время «Орион Коннект» (нынешнее название колл-центра Прим OBOB.TV) обеспечивает поддержку более 3 000 000 абонентов спутникового телевидения «Телекарта» и продвижение услуг ГК «Орион» посредством телемаркетинга. С 2018 года обособленное подразделение вышло на рынок аутсурсинговых контактных центров, став самостоятельным направлением бизнеса в структуре ГК «Орион». На базе контактного центра реализуется два аутсорсинговых проекта: техническая поддержка абонентов онлайн-кинотеатра tvzavr.ru и обслуживание телемагазина «Ваш телемагазин». Еще одним направлением деятельности «Орион Коннект» являются опросы абонентов, в том числе по запросу телеканалов: за время существования контактный центр провел более десятка исследований».

«Создание собственного контактного центра стало не только экономически выгодным, но и стратегически важным решением. Оно позволило нам эффективнее выстраивать процессы обслуживания, оперативнее отвечать на запросы абонентов, лучше контролировать работу операторов и обучать их, ведь сотрудники контактного центра – в первую очередь, лицо компании. Все это, безусловно, положительно сказывается на лояльности клиентов. Наладив работу контактного центра, мы поняли, что наших мощностей хватит и на то, чтобы предоставить услуги внешним заказчикам в сфере платного телевидения. Здесь мы, бесспорно, чувствуем себя вне конкуренции, поскольку в России «Орион Коннект – единственный аутсурсинговый контактный центр с подобной специализацией», – отмечает операционный директор ГК «Орион» Яна Гладышева.

Евгений Ольсов, директор «Орион Коннект» в г. Пенза, добавляет: «Орион Коннект» – привлекательный работодатель, особенно для молодых людей, получивших образование и начинающих свой трудовой путь. Новые сотрудники проходят обучение за счет компании, и впоследствии могут подняться по карьерной лестнице как внутри контактного центра, так и в головном офисе «Ориона». Стабильная заработная плата, высокий уровень оплаты труда, гибкий график, дружный коллектив, светлый просторный офис – все это привлекает молодых специалистов, что подтверждается высоким откликом на наши вакансии. Сегодня «Орион Коннект» обеспечивает рабочими местами более сотни жителей города». Конец цитаты.

Все отлично. Но OBOB.TV стало интересно, сколько же получает специалист колл-центра «Ориона», – тот самый специалист, которого в релизе именуют «лицом компании», и плечах которого лежит нелегкая работа не только по представлению услуг и взаимодействию с абонентами собственно спутниковой платформы, но и онлайн-кинотеатра tvzavr.ru и даже самого телемагазина «Ваш телемагазин».

А получает он 35 тысяч рублей, а вернее – до 35 тыс. рублей. Именно это сумма фигурирует в актуальном объявлении «Ориона» на сайте HeadHunter (смотрите скриншот):

Можно ли в данном случае сказать, какая зарплата, такие специалисты? И можно ли пожалеть в этой связи tvzavr.ru?