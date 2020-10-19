Apple запускает телеканал музыкальных клипов

Ещё одно подтверждение того, что классическое музыкальное телевидение ещё рано списывать со счетов.

Apple Music TV – это новый проект от компании Apple и бесплатная круглосуточная трансляция популярных музыкальных клипов в прямом эфире. Правда, пока только для жителей США, но можно предположить, что в перспективе канал станет доступен для всех пользователей платформы.

Об этом сообщает издание The Verge в своей заметке. Её автор доводит до сведения читателей, что просмотр канала будет доступен на вкладках просмотра в приложении Apple Music и в приложении Apple TV.

Далее он утверждает, что “Apple Music TV интересен тем, что кажется прямым выстрелом в доминирование YouTube в музыкальном видео. На новом канале будут проходить премьеры видео в полдень по восточноевропейскому времени каждую пятницу”… “Пока еще неизвестно, сможет ли Apple вытеснить YouTube (RIP to MTV), но интересно наблюдать, как она (компания – OBOB.TV) пробует что-то новое”.