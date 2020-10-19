Фирма Triax начала продажу антенн для 5G

Давать прогнозы – дело неблагодарно. Но мы предположим, что лет через 10-15 именно такими антеннами (или аналогичными средствами) можно будет обойтись в большинстве домовладений, которые не имеют возможности подключения к сети проводного широкополосного интернета.

Не нужно будет ставить никаких антенн эфирных, спутниковых. Можно будет просто поставить антенну для приёма сигнала 5G и быть подключённым к скоростной мировой сети. И пользоваться ею по своему усмотрению – от потребления линейного телевидения, до звонков из Киева куда-нибудь в Новую Зеландию. Поэтому данная информация от Triax сейчас особенно интересна.



О появлении новых антенн от датского производителя сообщает польское издание satkurier.pl. Антенны для приёма мобильных сетей 5G были добавлены к предложению датской компании Triax, обеспечивая высокий коэффициент усиления принимаемого сигнала. Конечно, они также принимают и другие мобильные сети: GSM, 3G, 4G и LTE. Антенны Triax 5G доступны в двух версиях – направленной (DA5 11B и DA5 11W) и всенаправленной (OA5 06W). Выбор зависит от условий места установки, таких как положение мачты и наличие близлежащих конструкций.

В эпоху повсеместного распространения Интернета поддержание возможности подключения на максимально возможной скорости является чрезвычайно важной проблемой, поскольку все больше и больше людей работают удаленно, а также используют потоковую передачу данных. Антенны Triax 5G улучшают прием сигнала мобильной широкополосной сети в труднодоступных местах. Для максимальной скорости и надежности направленные антенны Triax совместимы с MIMO. Производитель рекомендует устанавливать пару на расстоянии 70 см друг от друга и под противоположными углами 45 °. Антенны Triax 5G работают в следующих диапазонах частот: 698–960, 1710–2700, 3300–3600 и 4800–5000 МГц. Направленные предлагают усиление 10-11 dBi, а всенаправленные 4-6 dBi.