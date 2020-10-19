Хорватия начнёт отключение DVB-T с 27 октября

В Европе продолжается переход на новый стандарт вещания эфирного цифрового ТВ. Так, 27 октября в Хорватии начнется процесс перехода от нынешнего стандарта цифрового наземного эфирного телевещания DVB-T/MPEG-2 к DVB-T2/H265 (HEVC).

Планируется, что последние передатчики DVB-T отключатся 12 ноября 2020 года.

Местный регулятор Hakom разделил страну на 9 зон, начиная с D1 в северо-восточной части страны и заканчивая D9 в самом южном районе Дубровницко-Неретванской жупании (области). Переход ко второму поколению эфирного цифрового вещания относится только к тем домохозяйствам, которые смотрят программы через обычную уличную антенну. Эти изменения не коснутся других зрителей, принимающих телепрограммы через IPTV, кабельные или спутниковые сети.

Переход на DVB-T2 должен был произойти в Хорватии гораздо раньше, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 он был отложен.

Зрители, которые будут принимать сигнал DVB-T2/HEVC получат доступ к программам HTV 1 HD, HTV 2 HD, RTL HD, Nova TV HD, HRT 3 HD, HRT 4 HD, RTL 2 HD, Doma TV HD, Sportska televizija (в стандартном качестве) RTL Kockica HD, CMC HD и к ряду региональных каналов (их количество варьируется в каждом регионе и составляет от одного до трех).