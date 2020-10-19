Итальянский провайдер Persidera тестирует вещание

На спутнике Eutelsat 9B (9 градусов восточной долготы) на частоте 12,257 МГц вертикальной поляризации итальянский провайдер Persidera Network завершил трансляцию пакета в стандарте DVB-S2 с довольно распространенной модуляцией 8PSK.

Однако на том же транспондере с новой частоты 12,265 МГц появился новый мультиплекс DVB-S2 этого же оператора, который транслируется с более высокой модуляцией 16APSK, FEC для этого пакета составляет 3/4. Кроме того, пакет работает в MIS-режиме (мультистрим). Это позволяет оператору транслировать большое количество каналов на транспондере с хорошим качеством открыто и “кодирует” сигнал для обыкновенных пользователей.

Данный транспондер по-прежнему работает в итальянском луче спутника, а это означает, что покрытие в основном предназначено для Италии и сигнал за пределами этой территории постепенно уменьшается и недоступен уже в восточной Европе. При более высокой модуляции 16APSK вместо 8PSK и FEC теперь требуется отношение сигнал/шум выше 10,2 дБ для безупречного приема сигнала. Разумеется, что говорить о приёме данного транспондера на территории бывшего СССР уже не приходится.

Жители соседних с Италией европейских стран могут попробовать принять данный сигнал, но часто для этого нужно будет использовать антенну большого размера – от 1,2 м и больше. В дополнение к более крупной антенне также требуется ресивер с поддержкой модуляции 16 APSK и приёмом каналов, транслирующихся в режиме MIS. Таким образом, приём телеканалов, которые транслируются с частоты 12,265 МГц максимально затруднён для рядовых пользователей и позволяет вещать пакет открыто, не прибегая к СУД (системе условного доступа).

Сеть Persidera передает два потока на указанной частоте – stream 1 и stream 2. Оба транслируют идентичные каналы. К ним относятся небольшие итальянские местные и региональные телестанции, такие как iLike TV, Canale 162, Juwelo TV, Channel 24, HSE 24 Donna, Rete Italia, La4, Gold TV, LineaGem, Linea Italia, Orler TV, Air Italia, HSE 24 Beauty, Donna Sport TV, Canale 165, Rainbow, Donna Shopping , Fire TV, Canale 61, Top Calcio 24, Canale 232, Italia Channel 123 / Pianeta TV. Интересно, что в настоящее время это единственный мультиплексор DVB-S2 в режиме мультистрим (MIS) с модуляцией 16APSK.

Технические параметры трансляции со спутника Eutelsat 9B (9 гр.вост.долг.), 12,265 МГц, поляризация вертикальная, SR 31400, FEC 3/4; DVB-S2/16APSK, открыто.