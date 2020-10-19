Лоза "разоблачил" установщиков в Украине

Кто не знает Юрия Лозу? Даже если вы ни разу не слышали такие песни как “Плот” и “Пой, моя гитара, пой”, то наверняка по новостям натыкались на обсуждение очередного беспристрастного высказывания этого музыканта.

Но если раньше он делал экспертные заключения по музыкальной части и публично сомневался в исполнительских способностях групп “Роллинг Стоунз”, “Лед Цеппелин” и даже самого Сергея Лазарева, то в последнее время Юрий Эдуардович высказывается по далёким от музыки темам. Недавно он решил обнародовать свои мысли по научной тематике и выпустил ряд заявлений о том, что он сомневается в шарообразности Земли. Всё бы ничего, но автор “Плота” намедни пошёл дальше и решил развить тему разоблачений и замахнулся на честность бизнеса установщиков спутниковых антенн.

Вот какой пост легендарный исполнитель разместил на своей странице Facebook:

“Совсем простой вопрос для эрудитов – почему во всём мире спутниковые тарелки смотрят не вверх, где по идее должны болтаться те самые спутники, а параллельно Земле? Причём исключительно в ту сторону, где стоит вышка, на которую сигнал, как известно, приходит по кабелю. Чтобы вы не искали подтверждения в интернете – фотография вам в помощь. Если её покажется недостаточно, погуглите и найдёте ещё сотню-другую подобных.”

В качестве доказательства Юрий опубликовал фотографию со спутниковыми антеннами:

Судя по фотографии, снимок сделан в одном из населённых пунктов Украины. Именно в этой стране популярны системы из трёх универсальных конвертеров, которые в народе называются “горынычами”. Они позволяют принимать сигнал с трёх космических телекоммуникационных спутников с помощью одного “зеркала” антенны.

Данный пост вызвал неожиданно бурное обсуждение пользователей FB, которые, оказывается, хорошо знакомы с особенностями спутникового телевидения. Но некоторые не сдержались и начали ёрничать над гениальным исполнителем “Плота” и “подтвердили” его мысль фотодоказательством из советских времён:



Фотография подписана так: “советская тарелка в поисках ближайшей сотовой вышки”.

Но не будем уподобляться подобным упражнениям в остроумии над высказыванием автора лучшей песни про плот, которая была написана в СССР. Мы предполагаем, что имел в виду живая легенда отечественной эстрады. Наверное, Юрий Эдуардович хотел подвести своего читателя к мысли о том, что на самом деле тарелки никакие не спутниковые, а относятся к вышкам сотовой связи. Именно на них направляют так называемые “тарелки” жуликоватые установщики комплектов телевидения, обманывая своих потребителей сказками про спутники в небе.

Допускаем, что один из лучших исполнителей современной мировой музыки имел в виду что-то другое. Но мы хотим спросить наших читателей: почему “тарелки” на Украине смотрят не в небо, а на горизонт? Неужели непревзойдённый музыкант современности действительно прав?