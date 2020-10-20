Рождественский телеканал BoXmas начал вещание

Данная информация означает, что зрители Европы, обладатели спутниковых антенн и часть пользователей на западных территориях бывшего СССР смогут принимать на антенны разумных размеров телеканал, посвящённый рождественской музыке. Ранее мы сообщали о запуске подобного проекта, но он предназначен только для территории Великобритании.

Британское музыкальное телевидение The Box представило зрителям праздничное графическое оформление эфира. Телеканал временно преобразован в BoXmas, и, как следует из названия, он будет показывать видеоклипы на рождественскую и зимнюю тематику до наступления и конца Рождества.

BoXmas (до 31 октября 2020 года носил название The Box) транслируется в широком европейском луче спутника Astra 2G (позиция 28,2 градусов восточной долготы), что означает безупречный прием в центральной Европе даже на антеннах диаметром 60 см. Что же касается России, Украины и Беларуссии, то здесь приём спутника тоже возможен. В частности, в России в западных областях на антенну 0,8-0,9 м. Подробности можно узнать из карты покрытия европейского луча спутника:

BoXmas – второй открытый музыкальный канал с рождественским контентом с позиции 28,2 градусов восточной долготы . Другой канал – Xmas, который вещает в британском луче, также создает праздничное настроение. Однако BoXmas – это первый канал, который могут принимать многие семьи в Европе и на части стран прилегающих территорий.