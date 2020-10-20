Pro HDMI – приложение, которое знает все о мире HDMI

Существует множество всевозможных приложений и сервисов, созданных для того, чтобы жизнь человека стала проще и удобней. Мы тоже решили не оставаться в стороне. Сегодня техника с HDMI интерфейсами есть, пожалуй, в каждом доме, офисе, учреждении.

Однако, каждый день множество людей сталкиваются с многочисленными вопросами и проблемами при выборе устройства данного класса. Мы решили помочь этим людям, и создали приложение pro HDMI. Больше никому не придется ломать голову, относительно того, как, где и какой HDMI девайс купить.

Мы позаботились о всех самых важных аспектах, которые помогут при выборе и покупке лучшего оборудования, по лучшей цене и с обязательной гарантией качества. Больше не надо гуглить кучу сайтов, обзванивать магазины, сравнивать разные модели, ждать посылку из Китая с товаром сомнительного качества, без какой-либо гарантии. Приложение pro HDMI уже доступно для пользователей Android устройств. Оно поможет найти HDMI оборудование по разным категориям, по типу, и, самое главное, по кейсам. Впрочем, кто захочет, сможет поискать и вручную.

Мы постарались снабдить каждую модель исчерпывающим описанием с характеристиками, особенностями и комплектацией. Вы сможете увидеть актуальные цены и наличие товара на складе, сразу же совершить покупку, выбрать удобный способ доставки и оплаты, или, если товара нет в наличии, добавить его в список желаний, чтобы купить при его поступлении.

Кроме этого, вы сможете ознакомиться с новинками, хитами продаж и скидками, а новостная лента расскажет последние новости из мира HDMI.

Удобно, что pro HDMI может работать в оффлайн режиме, если хотя бы раз было запущено. В этом случае будут доступны все функции, за исключением покупки оборудования и просмотра некоторых онлайн разделов. В настройках приложении вы можете включить уведомления, чтобы всегда быть в курсе последних событий HDMI мира и не пропустить новые поступления.